¥°¥é¥É¥ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥Õ¥§¥Á¸òÎ®²ñ¤òÂÎ¸³¡ÖÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤¿¤éÀäÂÐÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¡×¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÊÐ¸«¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐ¸¶Í³´õ¤¬¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥Õ¥§¥Á¸òÎ®²ñ¤ËÀøÆþ¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£¡Ê2023Ç¯3·î20ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¶»¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¡×Æì¤ÇÇû¤é¤ì¤ë½÷ÀµÒ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ÀÐ¸¶¤¬ÀøÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥Õ¥§¥Á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖLUNA¡×¤Î¸òÎ®²ñ¡£º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢LUNA¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¸ÂÄê¤Î¥ª¥Õ²ñ¤À¡£Æþ¾ìÎÁ¤ÏÃËÀ¤¬6000±ß¡¢½÷À¤¬4000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó100¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤º¤Ä¤Î2ÉôÀ©¤Ç¡¢¸òÎ®²ñ¤ä¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£Âè1Éô¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿ôÌ¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¹ç¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÀøÆþ¤·¤¿ÀÐ¸¶¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤¿¤éÀäÂÐÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¡£¹ðÇò¤¯¤é¤¤¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¤ß¤ó¤ÊÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÊÐ¸«¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£