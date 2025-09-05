¡ÖHollow Knight¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡ÖHollow Knight:Silksong¡×¤¬9·î4ÆüÈ¯Çä¡£¡Ö¥Ûー¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¡¡Team Cherry¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2/PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÖHollow Knight:Silksong¡×¤ò9·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï2,300±ß¤Û¤«¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥á¥È¥í¥¤¥É¥ô¥¡¥Ë¥¢¤Î¶â»úÅã¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖHollow Knight¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£¡Ö¥Ûー¥Í¥Ã¥È¡×¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¥·¥ë¥¯¡ÊSilk¡Ë¤È²Î¡ÊSong¡Ë¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë²¦¹ñ¤Ç¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¡ÚHollow Knight: Silksong - Release Trailer¡Û
¡ÖHollow Knight:Silksong¡×
È¯ÇäÆü¡§9·î4Æü
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2/PC¡ÊSteam¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó/¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
¡Ú²Á³Ê¡Û
¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe ¥·¥ç¥Ã¥× 2,300±ß
PS Store¡§2,310±ß
Microsoft Store¡§2,350±ß ¢¨Xbox Game Pass ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë
Steam¡§2,300±ß
¥²ー¥à³µÍ×
¡¡¡ÖHollow Knight:Silksong¡×¤Ï¡¢¡ÖHollow Knight¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤òÎ¹¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎÏ¤òÈ¯È¯¸«¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥à¥·¤ä¥±¥â¥Î¤¿¤Á¤ÈÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢⾃Ê¬⾃⾝¤Î»ñ¼Á¤È²áµî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÁ¸±¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊø²õ¤·¤¿¥à¥·¤Î²¦¹ñ¡È¥Õ¥¡ー¥ëー¥à¡É
¡¡ÂÝ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Æ¶·¢¤ä¡¢²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯Ä®¡¢±«¤Ë±ì¤ëµÖÎÍ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÅÚÃÏ¤òÃµº÷¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Äº¤ËÎ©¤Ä¥·¥¿¥Ç¥ë¡£ÅÁÀâ¤Î±ÑÍº¤ä¡¢ÃüÍî¤·¤¿²¦¤¿¤Á¤È¤ÎÁÔÂç¤ÊÀï¤¤¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢²¦¹ñ¤Î±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¡£
¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÎÀïÆ®
¡¡¿ô¡¹¤Î¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÉð´ï¡¢æ«¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¥à¥·¡¢¼íÎÄ¼Ô¡¢²øÊª¡¢µ³⼠¤Ê¤É¡¢200¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÅ¨¤È¡¢40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ü¥¹¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÄÁ¤·¤¤Å¨¤òÆ¤È²¤·¤¿¤ê¡¢¸Å¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÔ¤²¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¡¢²¦¹ñ¤Ë´õË¾¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥½¥¦¥ë¡¦¥âー¥É¡×¤ËÄ©Àï
¡¡²¦¹ñ¤Ç¤ÎËÁ¸±¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤è¤êº¤Æñ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¥âー¥É¡Ö¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥½¥¦¥ë¡¦¥âー¥É¡×¤¬¥×¥ìー¥äー¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´¿Ì¤ï¤»¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î³Ú¶Ê
¡¡Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Û¥í¥¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥éー¥¥ó»á¡£¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡¢º²¤¬Ê¨¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥Ü¥¹¤Î¥Æー¥Þ¤¬ËÁ¸±¤òºÌ¤ë¡£
