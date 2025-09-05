熊田曜子、シースルーミニスカからスラリ美脚披露 ポールで宙に浮く写真が話題「合成じゃないよ」
【モデルプレス＝2025/09/05】タレントの熊田曜子が4日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露した宙に浮いているような写真の撮影方法を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】熊田曜子、合成疑う宙浮き写真
熊田は「よく聞かれるけど合成じゃないよ 右手でポールを引っ張って、左手でポールを押してるの」と白い衣装姿で美しい脚を伸ばし、宙に浮いているような写真の撮影テクニックを明かした。シースルーのトップスとスカートで美しいスタイルをさらに際立たせている。
この投稿に、ファンからは「衝撃」「びっくり」「さすがのスタイル」「美脚」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
