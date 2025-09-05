マギー、広々オシャレ部屋公開「雰囲気素敵すぎる」「ホテルみたい」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/09/05】モデルのマギーが4日、自身のInstagramを更新。こだわりのインテリアで整えた自宅の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】マギー「生活感のないすっきりとしたお部屋」公開
マギーは「まだ途中」としながらも、「人生ずーっと生活感のないすっきりとしたお部屋が好き」とこだわりのインテリアが並ぶ広々とした部屋を公開。「ここ7、8年くらいはモダンでホテルライクが好みです」と現在の好みを説明し、白を基調とした洗練された空間でくつろぐ様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「雰囲気素敵すぎる」「ホテルみたい」「センス抜群」「おしゃれ」「憧れる」「参考にしたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
