Angelo、再集結後初の新曲「NEOCREATE」MVに深化したエネルギー
Angeloが9月4日、新曲「NEOCREATE」を配信リリースした。これに伴って同楽曲ミュージックビデオも公開となっている。
2022年1月のライブを最後に無期限活動休止となったAngeloが、再始動を発表したのが約3年半後の今年5月のこと。10月4日および5日に東京・国立代々木競技場第二体育館にて、2days公演＜START OF THE WORLD LINE＞を開催することが決定している。そして同ライブを前に、デジタルリリースされた再集結後初の新曲が「NEOCREATE」だ。
新曲「NEOCREATE」にはラウドなAngeloサウンドが健在。そこに活動休止中に吸収したメンバー個々の進化したエネルギーが深く結実した仕上がりだ。完成したミュージックビデオは再集結発表時に公開された「:evolve 」’2025versionから続くメッセージ性を継承、最新技術と臨場感が交わった映像として届けられる。10月の国立代々木競技場第二体育館へのカウントダウンが始まった形だ。
■デジタルリリース「NEOCREATE」
2025年9月4日(木) 0:00配信開始
配信リンク：https://linkco.re/Mterpmdg
■＜Angelo「START OF THE WORLD LINE」＞
10月4日(土) 東京・国立代々木競技場第二体育館
open16:30 / start17:30
10月5日(日) 東京・国立代々木競技場第二体育館
open16:00 / start17:00
▼チケット
イープラス https://eplus.jp/angelo/
ローソンチケット https://l-tike.com/angelo/
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/angelo-a/
