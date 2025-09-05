韓国スポーツメディア「韓国スポーツ」（ウェブ版）は2025年9月4日、女子バレーボール日本代表の特集記事を組み、タイ・バンコクで開催されている世界選手権で4強入りを果たした日本をうらやんだ。

6日の準決勝でメダルをかけてトルコと対戦

予選ラウンド・プールHの日本は、カメルーン、ウクライナ、セルビアに勝利し、3戦全勝の1位通過で決勝ラウンドに進出した。

決勝トーナメント1回戦では、地元タイを3−0（25−20、25−23、25−23）のストレートで下し、準々決勝に進出した。

3日に行われた準々決勝では、オランダにフルセットの激戦の末、3−2で勝利。ベスト4入りを決め、10年大会以来15年ぶりのメダルをかけ、6日の準決勝でトルコと対戦する。

アジア勢で唯一ベスト8入りし、4強入りを果たした日本の活躍は、韓国でも注目され、複数のメディアが報じた。

国際舞台での日本の躍進とは対照的に、韓国女子バレーボールは、ここ最近、国際舞台での低迷が続き、今大会に出場することができなかった。

このような背景の中、「韓国スポーツ」は「韓国が出られなかった女子バレーバール世界選手権、日本は4強」とのタイトルで記事を公開した。

「日本との格差は国際競争力の低下」

記事は、「韓国は本選にさえ出られなかったが、日本は4強まで上り詰めた」と書き出し、「韓国の現在の立場でいうと、本選に出られなかったので、日本の4強はうらやましい限りだ。日本との格差は、キム・ヨンギョンが現役引退後、国際競争力が低下したことにある」と分析した。

キム・ヨンギョンさん（37）は、身長192センチを誇る元韓国代表のエースで、長年にわたり国際大会で代表チームをけん引してきた。日本リーグでもプレーした経験を持つ、世界的なプレイヤーだった。

キムさんを欠いた代表チームの低迷は深刻で、6月に開催されたネーションズリーグでは、予選ラウンド1勝11敗と、参加18チーム中、最下位だった。