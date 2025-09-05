大谷の超速弾にメジャーOBも困惑

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、2日（日本時間3日）の敵地パイレーツ戦でドジャース移籍後100号となる46号ソロを放った。打球速度120マイル（約193.12キロ）の一撃に実況席のメジャーOBも困惑の表情を浮かべていた。

まさかの光景に驚きを隠せなかったのは、通算204勝右腕オーレル・ハーシュハイザー氏だ。あっという間に右翼席へ着弾した場面を実況席で目の当たりにすると、絶句したような表情を見せてモニターを確認しながら沈黙。20秒以上の静止後、困惑したように言葉を発していた。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況を務めていたスティーブン・ネルソン氏が、そのリアクションに注目。自身のXで「ブースからの景色：オオタニが時速120マイルのロケット弾で、ドジャースで100本目となるホームランを放ったが、（特にオーレル・ハーシュハイザー、ダルトン・ラッシング、ババ・チャンドラーの）リアクションは素晴らしかった」と綴り、実際の映像を公開した。

観る者に衝撃を与えた大谷の超速ライナー弾だったが、その凄みを物語った表情が反響を呼び、米ファンからは「こういう動画大好き」「ブルドッグことオーレル・ハーシュハイザーがいるのが嬉しい」「史上最高だ」との声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）