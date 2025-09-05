韓国ドラマ「星から来たあなた」、映画「猟奇的な彼女」などで知られる韓国女優のチョン・ジヒョン（43）が、2人の息子の将来について悩む、母親としての一面を見せた。



GQ KOREAは8月21日、公式YouTubeチャンネルにて、チョン・ジヒョンのインタビュー映像を公開。チョン・ジヒョンは「年を取った時、女優チョン・ジヒョンはどんな姿だろうかと常に考える」と告白し、「これから息子たちはどんなふうに成長し、どんな仕事に就くのだろうか。そんなことばかり考えるけど、結果的には『今日できることを頑張ろう』と思う」と話した。



また「今年の12月31日は何をしているか」という質問に、「1年が終わって心残りがあるかもしれないし、時の流れの早さを悲しんでいるかもしれない。特別なことはないと思う」と答えた。



チョン・ジヒョンは、Disney+オリジナルドラマ「北極星」に出演。国連大使として、世界的に名声を築いてきたムンジュ役を演じ、大統領候補射殺事件の黒幕を追う中で、ムンジュを守ろうとする国籍不明の特殊要員・サンホ（カン・ドンウォン）とともに、朝鮮半島を脅かす重大な真実に直面する。同作は全9話で、9月10日に最初の3話が公開され、同月17日より毎週2話ずつ配信となる。



