北朝鮮は金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が中国戦勝節80周年軍事パレードを契機に北京を訪問したことについて「朝中親善関係の不変性と不敗性を見せた歴史的な契機」と評価した。

朝鮮中央通信は5日、金委員長が前日に中国の習近平国家主席と北京人民大会堂で首脳会談を行ったとし、このように報道した。

朝鮮中央通信によると、両首脳は会談で高官級交流と戦略的意思疎通を強化することについて議論し、国際・地域問題で共同の利益を守るために協力を拡大することで一致した。

金委員長は「国際情勢がどう変わろうと朝中親善は変わらない」とし「朝中関係を持続的に発展させるのは朝鮮労働党と政府の確固たる意志」と強調した。続いて「中国の主権と領土保全、発展利益を守るための中国の党・政府の立場を全面的に支持する」と明らかにした。

習主席も「中朝は運命を共にする隣国であり友、同志」とし「国際情勢が変わっても伝統的な中朝親善を守って強化し、発展させる方針に変わりはない」と答えた。また「北朝鮮が自国の実情に合う発展の道を歩み、朝鮮式社会主義の偉業を開拓していくことを支持する」と述べた。

会談は友好的な雰囲気の中で進行され、習主席は金委員長のために夕食会を用意したと、朝鮮中央通信は伝えた。

金委員長は4泊5日の訪中日程を終え、4日夜に専用列車に乗って北京を出発した。過去の4回を含めて今回が最も長い日程だ。金委員長は5日午後に平壌（ピョンヤン）に到着すると予想される。