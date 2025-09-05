ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」のスペシャルカフェ「くまのプーさん」OH MY CAFEが東京、大阪に期間限定オープン！

はちみつ愛にあふれる「くまのプーさん」をテーマにしたカフェメニューやグッズが展開されます☆

ディズニー「くまのプーさん」OH MY CAFE

スケジュール：

東京/表参道：OH MY CAFE開催期間：2025年9月26日（金）〜10月26日（日）所在地：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階大阪・心斎橋/kawara CAFE&DINING 心斎橋店開催期間：2025年9月19日（金）〜10月26日（日）所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階

予約方法：2025年9月5日（金） 12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート：18:00〜

予約金：770円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可

「くまのプーさん」OH MY CAFEURL：https://hunny2025.ohmycafe.jp

大人から子供まで愛され続けているディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」スペシャルカフェの開催が決定。

テーマは“はちみつ愛にあふれる「くまのプーさん」”です。

店内は、はちみつ愛にあふれる色々な表情の「くまのプーさん」がいっぱいの、遊び心溢れる楽しい世界観が体験できるスペシャルな空間となっています。

メニューには「くまのプーさん」をイメージしたソイミートボールのプレート、パスタとフルーツ＆ヨーグルトのプレート、カスタードとフルーツのピザを展開。

ほかにも「くまのプーさん」が、はちみつを見立てたシチューに沈んでいるシチューライス、はちみつの香りがするプリンなどのフードメニューやプーさんをイメージしたカラードリンクなど、随所に工夫を凝らしたメニューがラインナップされます。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

「くまのプーさん」とはちみつをモチーフにしたアートを使用したカフェオリジナルグッズやスーベニア、特典なども登場するスペシャルカフェです☆

事前予約者限定 カフェ利用特典「オリジナルマルチケース」／メニュー注文特典「オリジナルコースター」

事前予約者限定 カフェ利用特典として、事前予約を利用し、メニューを注文された方に「オリジナルマルチケース」全4種から1枚をランダムでプレゼント。

メニュー注文特典として、カフェにて、フードとドリンクをセットで注文された方に「オリジナルコースター」全4種から1つがランダムでプレゼントされます☆

ひょっこりチキンシチューライス

価格：1,890円(税込)

お皿から顔をのぞかせる「くまのプーさん」がとってもかわいいチキンシチューライス。

ヘルシーなサラダもセットになった、ボリューム満点なメニューです。

ごきげん♪ミートボールライス

価格：1,890円(税込)

サラダもセットになった「ごきげん♪ミートボールライス」

頬杖をついた「くまのプーさん」がインパクト大な、トマトベースのミートボールライスです。

花咲く丘のほうれん草のクリームパスタ

価格：1,890円(税込)

チーズでできたお花がキュートな、ツナとほうれん草のクリームパスタ。

ハニーポットの中身はカットフルーツとヨーグルトです。

くいしんぼうのフルーツピザセット

価格：2,090円(税込)

「くいしんぼうのフルーツピザセット」は、カスタードとフルーツのピザ。

お好みではちみつ風味のヨーグルトソースをかけて味わうことができます。

HUNNY風味のフルーツ＆ヨーグルト

価格：990円(税込)

カフェのロゴが入ったかわいいグラスで提供される「HUNNY風味のフルーツ＆ヨーグルト」

「くまのプーさん」の最中がのったはちみつ風味のフルーツ＆ヨーグルトです。

※はちみつは使用していません

※チャーム付きマドラーは持ち帰れません

HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ

価格：990円(税込)

オリジナルグラスで提供される「HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ」

ヨーグルトが入ったはちみつ風味のラテです。

テイクアウトの場合は持ち帰り用のプラカップで提供されます。

※はちみつは使用していません

※ストロータグは3種ランダムで提供されます

オレンジ＆マンゴージュース

価格：990円(税込)

「くまのプーさん」カラーに仕上げられた「オレンジ＆マンゴージュース」

イチゴ果肉がのったオレンジ＆マンゴージュースです。

テイクアウトできるので、自宅でもカフェの気分を楽しむことができます。

※ストロータグは3種ランダムで提供されます

オレンジ入りレモネード

価格：990円(税込)

すっきりとした味わいに仕上げられた「オレンジ入りレモネード」

グラスにカットオレンジを浮かべたレモネードです。

テイクアウトも可能なので、差し入れにもおすすめです。

※ストロータグは3種ランダムで提供されます

ホットコーヒー／ホットティー／ホットミルク

価格：各790円(税込)

オリジナルマグカップで提供される、デカフェのホットコーヒーとホットティー。

幅広い年代の方が楽しめるホットミルクも提供されます。

スーベニア

対象のメニューを注文し、追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

マグカップやアクリルコースター、チャーム付きマドラー、グラスが購入可能です。

マグカップ

価格：メニュー料金+2,200円(税込)

対象メニュー：HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ／オレンジ＆マンゴージュース／オレンジ入りレモネード／ホットティー／ホットコーヒー／ホットミルク

購入制限：1メニューにつき1点

対象のドリンクとセットで購入できるマグカップ。

ハニーポット風デザインのマグカップからこちらを見つめる「くまのプーさん」がプリントされています。

アクリルコースター

価格：メニュー料金+990円(税込)

種類：ランダム4種

対象メニュー：HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ／オレンジ＆マンゴージュース／オレンジ入りレモネード／ホットティー／ホットコーヒー／ホットミルク

購入制限：1メニューにつき4点

対象ドリンクの注文で購入できるアクリルコースター。

ハニーポットと共に「くまのプーさん」を描いた4種のコースターからいずれか1つが提供されます。

※種類は選べません

チャーム付きマドラー

価格：メニュー料金+990円(税込)

対象メニュー：HUNNY風味のフルーツ＆ヨーグルト／HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ／オレンジ＆マンゴージュース／オレンジ入りレモネード／ホットティー／ホットコーヒー／ホットミルク

購入制限：1メニューにつき1点

ハニーポットを抱える「くまのプーさん」のチャームが付いたマドラー。

ゴールドカラーを基調にした、エレガントなティーウェアです。

グラス

価格：メニュー料金+1,980円(税込)

対象メニュー：HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ／オレンジ＆マンゴージュース／オレンジ入りレモネード／ホットティー／ホットコーヒー／ホットミルク

購入制限：1メニューにつき1点

ハニーポットを片手に満面の笑みを浮かべる「くまのプーさん」を描いたグラス。

右手にたっぷりつけた”はちみつ”にも注目です。

カフェオリジナルグッズ

カフェのテーマアートが使用されたオリジナルグッズも多数ラインナップ。

ランダム仕様のアクリルキーホルダーや缶バッジのほか、エコバッグや巾着なども販売されます。

アクリルキーホルダー

価格：825円(税込)

種類：ランダム6種

様々な表情の「くまのプーさん」をデザインしたアクリルキーホルダー。

テディベアをハグする姿や大きなハートを抱えた姿が描かれています。

ビッグ缶バッジ

価格：770円(税込)

種類：ランダム6種

リラックスムード満点なビッグ缶バッジは全部で6種類。

ナイトウェア姿の「くまのプーさん」のほか「ピグレット」柄もラインナップされます。

ステッカー

価格：605円(税込)

種類：ランダム10種

物語のワンシーンをインスタントフォト風に再現したステッカー。

大好きなはちみつを前に満面の笑みを浮かべる「くまのプーさん」がとってもキュート☆

巾着

価格：1,540円(税込)

ハニーポットに寄りかかりながら満足そうな笑みを浮かべる「くまのプーさん」を描いた巾着。

ウラ面には「ティガー」や「ピグレット」「ラビット」「イーヨー」「ルー」「オウル」たちのお顔がモチーフと共にレイアウトされています。

エコバッグ

価格：2,750円(税込)

ハニーカラーのチェック柄を背景にした総柄のエコバッグ。

「くまのプーさん」と一緒に楽しくお買い物ができるデイリー雑貨です。

カードケース

価格：1,650円(税込)

テディベアの頬にキスをする「くまのプーさん」を描いたカードケース。

テディベアをぎゅっと抱きしめる仕草も印象的です。

くまのプーさん／はちみつボトル

価格：853円(税込)

カフェで試食ができる「くまのプーさん」のはちみつボトル。

蜂蜜、メープルシロップ、ローヤルゼリーなどの専門メーカー「クインビーガーデン」のロングセラー商品です。

思わず笑顔になってしまう表情豊かな「くまのプーさん」と一緒に、カフェタイムをめいっぱい楽しめる！

2025年9月26日より東京、大阪に順次オープンする「くまのプーさん」OH MY CAFEの紹介でした。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※画像はイメージのため、仕様が変更になる場合があります

