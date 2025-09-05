¥À¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥óºÇ¿·ºî¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥Ä¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡ª ÆÃÊÌÈ´¿è¡¦À¤³¦Æ±»þ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«!! Ë®Ìõ¤Ï11·î¾å½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê
¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡¦¥³¡¼¥É¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥À¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¿·ºî¤¬È¯Çä·èÄê¡ª ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢9·î9Æü¤Î¸¶ÃøÈ¯Çä¤òÁ°¤Ë¡¢À¤³¦Æ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿È´¿è¸¶¹Æ¤ÎËÝÌõ¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ï11·î6ÆüÍ½Äê¤À¡£Â³Êó¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://kadobun.jp/special/dan-brown/¡Ë¡¢¸ø¼°X¡ÊKADOKAWAËÝÌõ¥Á¡¼¥à¡¡¸ø¼°X¡¡https://x.com/kadokawahonyaku¡ËÂ¾¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¢£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÌ¾¹â¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤¬¥¹¥´¤¤ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡ÆÉ¼Ô¤ò¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë°ú¤¤³¤ß¡¢ÃÎÀ¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯»É·ã¤¹¤ë¹ª¤ß¤ÊÊª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëºî²È¤Ï¥À¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
°úÍÑ----
¾ÝÄ§³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃøÌ¾¤ÊÂç³Ø¶µ¼ø¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥é¥ó¥°¥É¥ó¤Ï¡¢¥×¥é¥Ï¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶áÎøÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤±Ô¤Î½ã¿èÃÎÀ²Ê³Ø¼Ô¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥½¥í¥â¥ó¤Î¹Ö±é¤òÄ°¤¯¤¿¤á¤À¡£¹Ö±é¤Ç¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î°Õ¼±¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤È¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿Ãø½ñ¤òÈ¯É½Í½Äê¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¿ÄÌÇ°¤ò¶¼¤«¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Û¤É»Â¿·¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
»ÄÇ¦¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¥é¥ó¥°¥É¥ó¤ÏÂçº®Íð¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤Ï¸¶¹Æ¤È¤È¤â¤ËÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£Êª¸ì¤¬¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¤È¤Ò¤í¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥é¥ó¥°¥É¥ó¤Ï·üÌ¿¤Ë¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤ò¤µ¤¬¤·¤Ê¤¬¤éÆæ¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î²Ê³Ø¤äÆæ¤á¤¤¤¿ÅÁ¾µ¤È¶ìÆ®¤·¤¿¤¹¤¨¤Ë¡¢¤¢¤ëÈëÌ©¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾×·â¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¡£
----
¡ãËÜ¹Æ¤Ï11·î6ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥À¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÃø¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥Ä¡¡¾å¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ä
¢£¡¡
¡¡Åß¤ÎÁÖ²÷¤Ê¶õµ¤¤ËÎÏ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥é¥ó¥°¥É¥ó¤Ï¥¯¥·¥¸¥ç¥ô¥Ë¥Ä¥«¡¼ÄÌ¤ê¤òÆî¤ØÁö¤ê¡¢ÊâÆ»¤òÇö¤¯Ê¤¤¦Àã¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÊâÉý¤ÇÄ¹¤¯Ï¢¤Ê¤ëÂÀ×¤ò°ìÂÐ¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥Ï¤Î³¹¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤éÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÔ»Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ü¥Ø¥ß¥¢¤ÎÎò»ËÅª¼óÅÔ¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¸Å¤¯¤«¤é¤Î·úÂ¤Êª¤¬¤¤é¤á¤¯¤ß¤´¤È¤ÊÎØ³Ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯¡¢¥´¥·¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥í¥Ã¥¯¡¢¥¢¡¼¥ë¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¡¢¿·¸ÅÅµ¼çµÁ¤ÎÍÍ¼°¤Ë¤è¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎã¤¬¡¢¤Û¤«¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Â¿ÍÍÀ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¾õÂÖ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î³¹¤ò¤è¤¯·ÁÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¡½¡½¥¹¥È¥ô¥£¥¨¥¸¥ã¥¿¡¼¡½¡½¤ÎÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¤Î°ÕÌ£¤ÏàÉ´¤ÎÅã¤¬¤¢¤ëá¤À¤¬¡¢¥×¥é¥Ï¤Ë¤¢¤ëÅã¤äÀíÅã¤Î¼ÂºÝ¤Î¿ô¤Ï¼·É´¶á¤¯¤ËÃ£¤¹¤ë¡£²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤È¤¤É¤Â¿¿ô¤ÎÎÐ¤ÎÅê¸÷¾ÈÌÀ¤ÇÅã¤¬¾È¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°Ú·É¤ÎÇ°¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¸ú²Ì¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬±Ç²è¡Ò¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¡Ó¤Ç¥¨¥á¥é¥ë¥É¤ÎÅÔ¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤¿¤é¤·¤¤¡½¡½¥¨¥á¥é¥ë¥É¤ÎÅÔ¤ÏÆæ¤á¤¤¤¿ÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥Ï¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ËâË¡¤¬½É¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥È¥Í¡¼¥·¥å¥¹¥«¡¼ÄÌ¤ê¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îò»Ë½ñ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£º¸¼ê¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¥£¥Ì¥à¤ÎµðÂç¤Ê¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤¬¤½¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹¤µÆó¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ËµÚ¤ÖÊ£¹ç·úÃÛÊª¤Ç¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤Î¥Æ¥£¥³¡¦¥Ö¥é¡¼¥¨¤ä¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥±¥×¥é¡¼¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿Å·Ê¸Åã¤Î¤Û¤«¡¢ÆóËüºý°Ê¾å¤Î¸ÅÂå¤Î¿À³ØÊ¸¸¥¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¥Ð¥í¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤ÎÈþ¤·¤¤¿Þ½ñ´Û¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ï¥é¥ó¥°¥É¥ó¤¬¥×¥é¥Ï¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢Á´¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇºÇ¤â¹¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤Î¤¦¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËºÇ¿·¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤ò´Ñ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¥¢¥Ã¥·¥¸¤ÎÀ»¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¶µ²ñ¤Î³Ñ¤Ç±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀµÌÌ¤Ë¡¢¤³¤Î³¹¤ÇÍ¿ô¤ÎÌ¾¹â¤¤Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ËÄÌ¤¸¤ëÅìÂ¦¤ÎÆþ¸ý¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥×¥é¥Ï¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¬¥¹Åô¤Îàèàá¿§¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶¶¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¥«¥ì¥ë¶¶¤Ï¡¢¥Ü¥Ø¥ß¥¢¤Îº½´ä¤ÇÂ¤¤é¤ì¡¢Î¾Â¦¤Ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ»¿Í¤ÎÁü¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ»°½½ÂÎÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²º¤ä¤«¤Ê¥ô¥ë¥¿¥ô¥¡Àî¤Î¾å¤ËÈ¾¥¥í°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ä¤Ó¡¢Î¾Ã¼¤òµðÂç¤Ê¶¶Åã¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¶¶¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅì²¤¤ÈÀ¾²¤¤Î¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸ò°×Ï©¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥°¥É¥ó¤ÏÅì¤ÎÅã¤Î¥¢¡¼¥Á·Á¤ÎÆþ¸ý¤òÁö¤êÈ´¤±¡¢Á°Êý¤Ë±ä¤Ó¤ë±ø¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤Àã¤ÎÂÓ¤ò¸«¤Æ¤È¤Ã¤¿¡£¶¶¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑ¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÀ×¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥«¥ì¥ë¶¶¤ò¤Ò¤È¤êÀê¤á¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥ë¡¼¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¡Ò¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¡Ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤¢¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤Ë¤è¤¤µ¤Ê¬¤À¡£
¡¡¿Ê¤àÂ®¤µ¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÊâÉý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÐ´ß¤ËÃå¤¯¤³¤í¤Ë¤Ï·Ú¡¹¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±¦¼ê¤Ë¤Ï¡¢°Å¤¤¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤ÇºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÊõÀÐ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥Ï¾ë¡£
¡¡¾ë¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÊ£¹ç·úÃÛÊª¤Ç¡¢À¾Ìç¤«¤éÅìÃ¼¤Þ¤ÇÈ¾¥¥í°Ê¾å¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï¸Þ½½¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¶á¤¯¤ËµÚ¤Ö¡£³°ÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÄí±à¤¬Ï»¤Ä¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿µÜÅÂ¤¬»Í¤Ä¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¶µ²ñ¤¬»Í¤Ä¤¢¤ë¡£¶µ²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏÁÔÂç¤ÊÀ»¥ô¥£¡¼¥ÈÂçÀ»Æ²¤Ç¡¢¥Ü¥Ø¥ß¥¢¤ÎÂ×´§ÍÑÊõ¾þ¤¬À»¥ô¥¡¡¼¥Ä¥é¥Õ¤Î²¦´§¤È¤È¤â¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¥¦¥§¥ó¥»¥¹¥é¥¹¤Ï¤è¤¤²¦¤µ¤Þ¡Ó¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¤Ç²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡¡¥«¥ì¥ë¶¶¤ÎÀ¾¤Î¶¶Åã¤ò¤¯¤°¤ë¤È¤¡¢ºòÌë¤Î¥×¥é¥Ï¾ë¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤Ë¤Ï´è¤Ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¹Ö±é²ñ¤ËÍè¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡ª¡×Æó½µ´ÖÁ°¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤ÏÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¥×¥é¥Ï¤ËÍè¤ë¤è¤¦¥é¥ó¥°¥É¥ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤è¡½¡½¤¢¤Ê¤¿¤ÏÅßµÙ¤ß¤À¤·¡£Î¹Èñ¤Ï¤ï¤¿¤·¤¬»ý¤Ä¤«¤é¡×
¡¡¥é¥ó¥°¥É¥ó¤Ï¤³¤ÎÌû²÷¤ÊÄó°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤È¤Ï·Ú¤¯µº¤ì¤ëÄøÅÙ¤Î¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ê´Ø·¸¤ò¤º¤Ã¤È¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âº·É¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï»×¤¤¤¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤Îµ¤¤Þ¤Þ¤Ê¿½¤·½Ð¤Ë¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿´°ú¤«¤ì¤ë¤ªÍ¶¤¤¤À¤è¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡£¥×¥é¥Ï¤Ï¿ÀÈëÅª¤Ê³¹¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡½¡½¡×
¡ÖÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¸À¤¦¤±¤É¡×¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤Ï¤µ¤¨¤®¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ±È¼¼Ô¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤è¡£¤¢¤¢¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹Ö±é²ñ¤Ø¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤Æ¤ï¤±¡×
¡¡¥é¥ó¥°¥É¥ó¤ÏÊ®¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤«¡© À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¥¨¥¹¥³¡¼¥ÈÌò¤¬É¬Í×¤À¤È¡©¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ±È¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤è¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡£¸å±ç¼Ô¤¿¤Á¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÍ¼¿©²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¤ï¤¿¤·¤¬ÍÌ¾¤Ê¥Û¡¼¥ë¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡½¡½¥ô¥é¥¸¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¡×
¡Ö¤¢¤Î¥ô¥é¥¸¥¹¥é¥Õ¡¦¥Û¡¼¥ë¡© ¥×¥é¥Ï¾ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤ì¡×
¡¡¥é¥ó¥°¥É¥ó¤Ï´¶¿´¤·¤¿¡£Ç¯¤Ë»Í²óºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥ì¥ëÂç³Ø¤ÎÏ¢Â³¹Ö±é²ñ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇºÇ¤â¹âÌ¾¤Ê¹Ö±é²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¹â¾°¤Ê²ñ¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¾ÝÄ§³Ø¼Ô¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÍ¼¿©²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¤ËÍê¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¤¬¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤é¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡¥é¥ó¥°¥É¥ó¤Ï¤¦¤Ê¤êÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡Ö½ã¿èÃÎÀ²Ê³Ø¼Ô¤Ï¤À¤ì¤â¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤è¡×¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÖ»ö¤Ï¥¤¥¨¥¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡×
¡¡Æó½µ´Ö¤Ç¤Ê¤ó¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡¢¤È¥é¥ó¥°¥É¥ó¤Ï»×¤¤¡¢¾Ð´é¤Î¤Þ¤Þ¥«¥ì¥ë¶¶¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ËÃå¤¤¤¿¡£¥×¥é¥Ï¤ÏËâË¡¤Î½É¤ë³¹¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡Ä¡Ä¸Å¤ÎÎÏ¤ò¶ñ¤¨¤¿¿¨ÇÞ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¡Ä¡Ä
¡¡¤³¤Î¿ÀÈë¤Î³¹¤Ç¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤È²á¤´¤·¤¿½éÆü¤Î¤³¤È¤Ï¤±¤Ã¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡½¡½ÀÐÉß¤¤ÎÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌ¤ê¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤¤¡Ä¡Ä¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÌ¸±«¤Î¤Ê¤«¤òÁö¤ê¡Ä¡Äµì»Ô³¹¹¾ì¤Ë¤¢¤ë¥¥ó¥¹¥¡¼µÜÅÂ¤Î¥¢¡¼¥Á·Á¤ÎÆþ¸ý¤Ç±«½É¤ê¤·¡Ä¡ÄÅ·Ê¸»þ·×¤Î±¢¤ÇÂ©¤ò»ß¤á¡Ä¡Ä¤Ï¤¸¤á¤Æ¿°¤ò½Å¤Í¤¿¡£²¿½½Ç¯¤â¤¿¤À¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¼«Á³¤Ê¹Ô°Ù¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥Ï¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¡¢´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¡¢¸«¤¨¤¶¤ë¼ê¤ÎÆ³¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Æü¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö
¡¡¥´¡¼¥ì¥à¤ÏÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÀãÆ»¤òÊâ¤¤¤¿¡£¹õ¤¯Ä¹¤¤³°Åå¤Î¿þ¤¬¡¢¥«¥×¥í¥ô¥¡ÄÌ¤ê¤òÊ¤¤¦±ø¤ì¤¿È¾²ò¤±¤ÎÀã¤Ë¤³¤¹¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³°Åå¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤¿Âç¤¤Ê¸üÄì¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤¬¤Ò¤É¤¯½Å¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â¤ò»ý¤Á¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£´é¤ÈÆ¬¤òÊ¤¤¦Ç´ÅÚ¤Î¸ü¤¤ÁØ¤¬Îäµ¤¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¨¡¼¥Æ¥ë¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥Æ¥ë¤ËÂÇ¤ÁÉé¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶²¤í¤·¤¯¤Æ¡¢¥´¡¼¥ì¥à¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢¤Ä¤Í¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¶âÂ°ËÀ¤ò°®¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò·Ç¤²¤ÆÆ¬¤Ë´ó¤»¡¢Æ¬ÄºÉô¤Ë¶¯¤¯²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢´¥¤¤¤¿Ç´ÅÚ¤Ë¾®¤µ¤Ê±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤³¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤À¤á¤À¡¢¤ÈÀÅ¤«¤Ë¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥Æ¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅöÌÌ¤Ï¿á¤»¶¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÀ¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¤É¤·¤Æ¡¢Á°¤Ø¿Ê¤ß¤Ä¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÈÆó¡¢»°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç²òÊü¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÌëÌÀ¤±Á°¤Îµì»Ô³¹¹¾ì¡½¡½¥×¥é¥Ï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥í¥Þ¥¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡½¡½¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢º½Åü¤ò¾Æ¤¾Ç¤¬¤·¤¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¾¹â¤¤ÃæÀ¤¤ÎÅ·Ê¸»þ·×¤ò¸«¤¢¤²¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£¤³¤Î¸Å¤á¤«¤·¤¤»þ·×¤Ï°ì»þ´Ö¤´¤È¤Ëà»ÈÅÌ¤Î¹Ô¿Êá¤òÈäÏª¤·¡¢»þ·×¤ÎÀµÌÌ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤Õ¤¿¤Ä¤Î¾®Áë¤«¤é¡¢µ¡³£»Å³Ý¤±¤Ç²óÅ¾¤¹¤ëÀ»¿Í¤¿¤Á¤¬¿¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤é´é¤ò¸«¤»¤Æ¤Ïµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½½¼·À¤µª¤«¤éÌÜÅª¤â¤Ê¤¯¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¥´¡¼¥ì¥à¤Ï»×¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¶ò¤«¤ÊÍÓ¤¿¤Á¤¬¸«Êª¤ò¤·¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤½¤Ð¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥´¡¼¥ì¥à¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ»×¤ï¤ºÂ©¤ò吞¤ß¡¢¤¢¤È¤º¤µ¤Ã¤¿¡£Â¾¿Í¤¬¤³¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¤ÏÀµÂÎÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¼ÂÂÎ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ï¥´¡¼¥ì¥à¤À¡£
¡¡¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Î¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÂÎ¤¬ÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤´¤È¤¯¡¢Çû¤á¤ò²ò¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤È¤¤É¤¤¢¤ë¡£»à¤¹¤Ù¤Äê¤á¤Î³Ì¤Ë½Å¤¤³°Åå¤ò¤Þ¤È¤¦¤Î¤Ï¹¥¤¤À¡£³°Åå¤È¸üÄì¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤Î½Å¤µ¤Ï²¼¤Ø°ú¤¯½ÅÎÏ¤Î¶¯¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢ÂÎ¤òÂçÃÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤ë¡£Ç´ÅÚ¤Ç±ø¤ì¤¿Æ¬¤È¥Õ¡¼¥É¤Ä¤¤Î³°Åå¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Ìë¤Ë°áÁõ¤òÃå¤ë¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¥×¥é¥Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤¨¡¢¶²¤í¤·¤²¤Ê°Û·Á¤Î¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ì¥à¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤È¤ê¤ï¤±ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢³Û¤ò¾þ¤ë»°¤Ä¤Î¸Å¤¤Ê¸»ú¤À¡Ä¡Ä¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÇ´ÅÚ¤Ë¹ï¤ß¤³¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£אמת
¡¡»°¤Ä¤Î¥Ø¥Ö¥é¥¤Ê¸»ú¡½¡½¥¢¥ì¥Õ¡¢¥á¥à¡¢¥¿¥ô¡½¡½¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦¤«¤éº¸¤ËÆÉ¤á¤Ð¡¢£Å£Í£Å£Ô¤È¤Ê¤ë¡£
à¿¿¼Âá¡£
¡¡¥´¡¼¥ì¥à¤ò¥×¥é¥Ï¤ØÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ìë¡¢¥²¥¹¥Í¥ëÇî»Î¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤â¿¿¼Â¤À¡½¡½¤¢¤Î½÷¤Ï¡¢¥×¥é¥Ï¤ÎÃÏ²¼¿¼¤¯¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÆ¯¤¤¤¿°µÕÌµÆ»¤òÀö¤¤¤¶¤é¤¤Çò¾õ¤·¤¿¡£¤½¤Îºá¤ÏÁþ¤à¤Ù¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤Þ¤À·Ú¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ù¤ÆÇË²õ¤·¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È¥´¡¼¥ì¥à¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£Ê´¡¹¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤¯¡£
¡¡¤¢¤Î¼Ô¤¿¤Á¤Î¸å¤í°Å¤¤ÁÏÂ¤Êª¤¬¡Ä¡Ä¤¹¤Ã¤«¤ê¾ÃÌÇ¤·¡Ä¡ÄÃÏÃæ¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤ë·ê¤È²½¤¹¤µ¤Þ¤òÁÛÁü¤·¤¿¡£¤¤ï¤á¤Æº¤Æñ¤Ê»Å»ö¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤ä¤ê¤È¤²¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¥²¥¹¥Í¥ëÇî»Î¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹¥µ¡¤Ï¤«¤®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£·×²è¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ¾Î¢¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ì¥à¤ÏÅìÆî¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ø¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤ê¤Ê¤¬¤éÄÌ¤¸¤ëºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£µì»Ô³¹¤ÏÌÂµÜ¤Î¤è¤¦¤Ê³¹Ï©¤¬»É·ãÅª¤ÊÌë¤Î¸ä³Ú¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥Ñ¥Ö¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡½¡½ºî²È¤äÃÎ¼±¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥£¥ó¥¹¥«Ê¸³Ø¥«¥Õ¥§¤ä¡¢¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ä±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡¦¥Ð¡¼¡¢¿è¿Í¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë°¦¹¥²È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡¦¥Ð¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢À¸òµ¡³£ÇîÊª´Û¤Ï¹¥»ö²È¤¿¤Á¤òÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÏ©ÃÏ¤ò¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ì¥à¤Ï¥Ö¥ê¥®¥¿¡¦¥²¥¹¥Í¥ëÇî»Î¤ËÍ¿¤¨¤¿¶²ÉÝ¤Î¤³¤È¤ä¡¢Ê¹¤½Ð¤·¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤¾ðÊó¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡½¡½Èà½÷¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÏÈà½÷¤Î¼é¸î¼Ô¤À¡£
¡¡Èà½÷¤È¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ä¤ì¹ç¤Ã¤¿Î³»Ò·²¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ê±ó¤Ë¤«¤é¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏ¾å¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢Èà½÷¤ò¼é¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Î¤Û¤¦¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Ë¿È¤òÊû¤²¤ë»þ´Ö¤ÏÀ²¤ì¤¬¤Þ¤·¤¤¡£Â¾¿Í¤Î½Å²Ù¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏºÇ¤â¹â·é¤Ê»ÈÌ¿¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ç¤é¤ì¤º¤ËÆ¿Ì¾¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤½¤ì¤³¤½¤¬¿¿¤ËÌµ»ä¤Ê¤ë°¦¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤À¡£
¡¡¼é¸îÅ·»È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ò¤È¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Ïµ¿¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë°Å¤¤²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ï¤ê¤ò±Ë¤°¥µ¥á¤É¤â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ì¥à¤ÏºòÌë¡¢¤½¤ó¤Ê¥µ¥á¤Î¤Ò¤È¤ê¤ò¼ê¤Ë¤«¤±¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¿åÃæ¤Ë·ì¤¬»µ¤«¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¶¯Âç¤ÊÀªÎÏ¤¬¿¼¤ß¤«¤éÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¡Ä¡Ä¤ª¤Î¤ì¤ÎÁÏÂ¤Êª¤ÎÈëÌ©¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¤À¡¢¤È¥´¡¼¥ì¥à¤Ï»×¤Ã¤¿¡£ÃÏ²¼¤Î¶²ÉÝ¤Î´Û¤Ï¡¢¤½¤Îºá¤Î½Å¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯Êø²õ¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ÎºÝÎ©¤Ã¤¿ÁÏ°Õ¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀãÆ»¤ò²¡¤·¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥Æ¥ë¤¬¤â¤É¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë²¡¤·Êñ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¶âÂ°ËÀ¤òÆ¬¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¤¹¤°¤À¡¢¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
¢£¡¡
