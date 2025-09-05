アンギラのショールベイビーチ

AIと小さな島の関係とは？

美しいビーチが広がるイギリス領アンギラ。 柔らかな砂浜やターコイズブルーの海、そして人口わずか1万6000人。カリブの島ならではの静けさを求めて観光客が訪れる場所です。

しかし、最近では、アンギラが世界中の投資家から注目を集めるようになったある理由があります。インターネットドメインを表す2文字が「.ai」なんです。

1980年代、まだインターネットの形が作られ始めたばかりだったころ、各国や地域にはそれぞれ独自のサフィックスが割り当てられました。アメリカには.us、イギリスには.ukという感じです。そしてアンギラは.ai。でも、当時は特に注目されることはありませんでした。

しかし、人工知能が一気に普及した今、このウェブアドレスが理由で小さなカリブの島は「デジタル不動産オーナー」が殺到する場所に変わってきています。

収入を変えるゲームチェンジャー

AP通信によると、2024年にアンギラがドメインの登録・更新料として手にした金額は、なんと約3900万ドル（約57億7200万円）。これは政府歳入の約25％にあたるそうです。

ドメイン収入は、観光業が嵐や季節の影響を受けやすい中で、アンギラにとって大きな経済多角化の手段になっています。

政府の予算見通しによると、この数字は今年には約4900万ドル（約72億5200万円）に達するとされています。観光業は依然として最大の収入源であると国際通貨基金（IMF）は報告していますが、島の人たちはドメイン販売こそが経済を潤わせ、秋に来るハリケーンのリスクから守るための重要な手段と考えているとのこと。

「.ai」の需要はかなりのものです。今年初め、マーケティングプラットフォームの開発会社「ハブスポット」共同創業者のDharmesh Shah氏は、「you.ai」を70万ドル（約1億円）で購入したと報じられています。

その他にも、cloud.aiが60万ドル、law.aiが35万ドルで落札されるなど、6桁の価格がつく例が相次いでいます。.aiドメインの登録数は現在85万件を超えていて、5年前には5万件にも満たなかったことを考えると急増ぶりが分かります。

Shah氏はBBCに対し、「すぐに使う予定がなくても、別の起業家がその名前で何かをしたいなら譲ることもある。とはいえ長期的には、.comドメインの方が価値を維持しやすく、長持ちすると思う」と話しています。

長期的な計画

急増する需要に対応するため、アンギラは2024年に米国のレジストリ企業アイデンティティ・デジタルと5年間の契約を結びました。

アイデンティティ・デジタルは現在、インフラを管理し、ドメインを世界各地のサーバーでホスティングしているので、停電やハリケーンといったアンギラの災害リスクを受ける心配がありません。

売上収入の大部分は政府が受け取り、約10%はアイデンティティ・デジタルが受け取っていると報じられています。 アンギラに財政・安全保障支援を行なっているイギリスも、この取り組みを歓迎しているとのこと。

2017年にハリケーン・イルマが直撃し、島が壊滅的になった際も、イギリスは約6000万ポンド（約12億円）の援助を行なっています。AIが台頭してきた今、ドメイン収入が島の財政的自立を強化すると多くの人は見ています。

観光業は近年記録的な旅行者数を記録していますが、依然として気候ショックに弱いのが現実です。国際通貨基金のエコノミストたちは、島がドメイン収入をインフラや医療、さらに以前から計画されていた空港拡張に充てている点を評価しています。空港拡張はラグジュアリー観光客の受け入れ能力を高める狙いがあるからです。

過去にもあった事例

インターネット不動産を貨幣化してきた小さな国は、他にもあります。

太平洋の島国ツバルは1990年代後半、自国の.tvドメインを年間数百万ドルでライセンス契約しました。しかしその後、動画配信が爆発的に成長するにつれ、その収入は減少しているように見えます。

アンギラはというと、収益分配モデルを選んでいます。AIがデジタル経済を変える中で、新規登録ごとに利益を得る方が長期的に大きな収入につながると見込んでいるからです。

島の人たちにとっては？

地元住民の生活は今のところ大きく変わっていません。

とはいえ政府関係者は、外部からの影響に耐えられるように、島を将来に備えて強化するチャンスだと見ています。

エリス・ウェブスター首相はAP通信にこう語っています。

「これがどれだけ長く続くのかは予測できません。ですから、経済や国家、そして各種プログラムをすべてこの収入に依存させるわけにはいかないのです。 来年や再来年に新しい流行が出てきたら、突然大幅な歳出削減を余儀なくされ、プログラムを打ち切らなくてはならなくなるかもしれませんから」