伝説のカンフー映画「酔拳」吹替版、YouTubeで1か月限定無料配信

ジャッキー・チェン主演の名作アクション映画「酔拳（吹替版）」が、Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」公式YouTubeチャンネルにて、9月5日21時より1か月限定で無料公開されます。

アクション映画史に名を刻む本作は、ユエン・ウーピン監督・アクション指導のもと、ジャッキー・チェンが奇想天外な拳法「酔八仙」に挑む物語。日本では長らく吹替声優・石丸博也さんの声と共に親しまれてきた一本です。

■ 「酔えば酔うほど強くなる」型破りのカンフー映画「酔拳」

1978年に公開された「酔拳」は、清朝末期の広東を舞台に、放蕩息子「ウォン・フェイフォン」（ジャッキー・チェン）が、カンフーの達人「ソウ・ハッイー」のもとで厳しい修行を経て、奥義「酔八仙」を伝承するストーリー。

ジャッキーが放つコミカルかつスピーディーな動きと、ユエン・ウーピンの巧みなアクション演出が融合し、世界中のカンフー映画ファンを魅了しました。特に「酔えば酔うほど強くなる」という型破りな発想は、今なお強烈なインパクトを放ち続けています。

■ 「蛇拳」も同時公開、そして新作「ベスト・キッド：レジェンズ」へ

さらにソニー・ピクチャーズ公式YouTubeでは、同じくユエン・ウーピン監督×ジャッキー主演の「蛇拳（字幕版）」も無料公開中。こちらも1978年公開の人気作で、「酔拳」と並ぶファン必見の一本です。

また、8月29日には、ジャッキー・チェンが出演するシリーズ最新作「ベスト・キッド：レジェンズ」が全国公開されたばかり。オリジナル版「ベスト・キッド」（1984）で主人公「ダニエル」を演じたラルフ・マッチオと、リメイク版（2010）で主人公の師匠「ミスター・ハン」を演じたジャッキー・チェンが初共演を果たし、2人のレジェンドに導かれる新たなヒーローが誕生しています。

1970〜80年代のジャッキー作品の中でも屈指の人気を誇る「酔拳」のYouTube無料公開は、当時胸を躍らせた方にとって、“あの頃の興奮”を再び味わう絶好の機会。YouTubeに劇場にと、まさに“ジャッキー三昧”が楽しめそうです。

（C）1978, 1985 Seasonal Film Corporation. All Rights Reserved.

（C）2025 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.

