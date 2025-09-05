デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、「創作の楽しみを思い出す場」を掲げるショップ兼ブランド「TOUCH ＆ FLOW（タッチアンドフロー）」が展開するアートプロジェクト「Art Touch（アートタッチ）」から、日本画家・古田和子氏による、森の動植物を描いた作品をもとにした「アートポスター」（3サイズ、全10種類）、「ポストカード」（1サイズ、全10種類）、「ブックマーカー」（1サイズ、全4種類）を9月2日に発売した。



アートポスター（50×70cm）

「アートタッチ」は、美術館や資産としてのアートではなく、［もっと身近で、暮らしに溶け込み、「Touch＝触れる」アート］を提案するアートプロジェクト。今回発売する「アートポスター」「ポストカード」「ブックマーカー」は、アーティストの描く原画をデザイナーがアレンジし、さらに、その表現にふさわしい選び抜かれた紙に特殊印刷を施すことで、原画とはまた異なる新たな魅力を創造する「クリエイティブワークスプリント」（アーティストとデザイナー、印刷職人が協働し、原画とは異なる新たな魅力を創造する技法を「タッチアンドフロー」では、「クリエイティブワークスプリント」と名付けている）によるもの。



「ポストカード」

「クリエイティブワークスプリント」シリーズの第二弾となる今回は、生命力溢れる色彩と表情豊かな動植物を描いた作品が、多くのファンを魅了している日本画家・古田和子氏を起用した。古田氏による、大地を駈けるヤギの姿がダイナミックな「息づかい」、森の静寂に耳を澄ませるフクロウを描いた「赤い実の記憶」などの原画をもとに、デザイナーと高度な印刷技術を持つ職人が趣向を凝らし、作品の新たな魅力に光を当てている。



「ブックマーカー」

特殊印刷によって立体的に現れた、動物の豊かな被毛や木立のきめ、水面のきらめき。ぜひこの機会に「アートタッチ」が提案する、新たなアート体験に触れてみてほしい考え。

［小売価格］

アートポスター：1万5400円〜3万9600円

ポストカード：660円

ブックマーカー：660円

（すべて税込）

［発売日］9月2日（火）

デザインフィル＝https://www.designphil.co.jp