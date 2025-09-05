「芸術作品」「彼にしかできない技だ」メッシの華麗なループ弾に脚光！ 母国での“ラストマッチ”で圧巻の２発「ゴール前での落ち着きがえぐい」
現地９月４日に開催された北中米ワールドカップの南米予選で、世界王者アルゼンチン代表がベネズエラ代表と対戦。３−０で快勝を飾った。
アルゼンチンはすでに本大会出場を決めているなか、この試合が38歳リオネル・メッシのアルゼンチン代表としての母国でのラストマッチになると現地で報じられた。本人も「特別な試合になるだろう」とゲーム前にコメントしている。
そんなメッシはベネズエラ戦に先発。スコアレスの39分に敵陣ボックス内でフリアン・アルバレスのラストパスを受けると、華麗なループシュートでネットを揺らして先制点を奪う。
このゴラッソにSNS上では、「彼にしかできない技だ」「正真正銘のGOAT」「異次元ループ」「ゴール前での落ち着きがえぐい」「シュート技術さすが」「芸術作品」などの声が上がった。
さらにメッシは２−０で迎えた80分、右からのティアゴ・アルマダの折り返しに反応。左足のダイレクトシュートをゴール左に流し込んでみせた。
メッシの２ゴールの活躍で完勝したアルゼンチンは、９日に南米予選の最終戦でエクアドルと敵地で激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシが母国“ラストマッチ”で決めた２ゴール！
