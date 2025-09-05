イトーヨーカ堂は、東京都葛飾区に「ヨークフーズ MARK IS 葛飾かなまち店」を9月3日にグランドオープンした。

同店舗はJRおよび京成「金町駅」から徒歩圏内に位置し、1976年の開店以来49年間にわたり地域の人々に親しまれてきた「イトーヨーカドー金町店」の想いを受け継ぎ、約3年の期間を経て再オープンする運びとなった。子育て世代からシニア層まで幅広い消費者の暮らしを支える“地域密着型の食品スーパー”として新たに生まれ変わる。今回の出店によって、イトーヨーカ堂の店舗数は全国で198店舗となる。

「ヨークフーズ MARK IS 葛飾かなまち店」では、「地域の消費者がより楽しく豊かに食生活ができる」をコンセプトに、葛飾区の地元野菜や、松戸・矢切地区周辺の近郊野菜をはじめ、合同会社金町おこしが手がける「金町ゴールデンラガービール」、大越飲料商会の「柴又ラムネ」など、地域ならではの逸品を多数ご用意し、地域の魅力を発信していく。

デリカコーナーでは、店内の鉄板で丁寧に焼き上げる人気の「だし巻き玉子」に加え、「とんぺい焼き」などの鉄板焼きメニューを新たに展開するほか、ヨークフーズとして初登場となる「格之進の肉おじさん特製ハンバーグ」を時間限定で販売し、できたてのおいしさを届ける。そのほか、「おむすび」や「寿司サンド」など、日々の食事を楽しくする多彩なメニューを提案する。

精肉コーナーでは金町駅周辺に多くの焼肉店が立ち並ぶ地域特性に着目し、黒毛和牛の生産が盛んな鹿児島県の「薩摩和牛」を用意するとともに、個食需要に応えるおつまみとして、「ローストビーフガーリック」や「つまんで食べるおつまみチーズソーセージ」などの一品メニューも充実させ、夕食や晩酌シーンにも対応する。

鮮魚コーナーでは、豊洲市場から直送された新鮮な魚介類をはじめ、週末限定で専門仲卸「やま幸」が厳選した最高品質の「生本まぐろ」も登場。プロの目利きによって選び抜かれたこだわりの食材を、消費者の食卓へ届ける。

今回のオープンによって、約3km圏内にあるイトーヨーカドーおよびヨークの店舗数は計6店舗となる。同店舗は、同エリアにおけるドミナント戦略の重要な拠点としての役割を果たし、地域の店舗網の密度と利便性をさらに向上させる。これによって、競争力を強化し、「地域シェアNo.1」の実現を目指していく考え。

今後も「ヨークフーズ MARK IS 葛飾かなまち店」は、地域の人々に愛される店舗を目指し、消費者一人ひとりのライフスタイルに寄り添った商品とサービスの提供に取り組んでいく考え。

［店舗概要］

施設名称：MARK IS 葛飾かなまち

所在地：東京都葛飾区東金町1−10−1

敷地面積：約2万4755m2（MARK IS 葛飾かなまち全体）

売場面積：592坪

建物店舗：1階

従業員数：108名（社員28名／パートタイマー80名 8時間換算）

オープン日：9月3日（水）

営業時間：10:00〜21:00

イトーヨーカ堂＝https://www.itoyokado.co.jp