台風15号(ペイパー)

【画像】全国の今後の天気

2025年9月05日12時50分発表 気象庁

5日12時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 豊橋市の西南西約30km

中心位置 北緯34度40分 (34.7度)

東経137度05分 (137.1度)

進行方向、速さ 東北東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)

北西側 165 km (90 NM)

5日13時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 浜松市付近

中心位置 北緯34度50分 (34.8度)

東経137度35分 (137.6度)

進行方向、速さ 東北東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)

北西側 165 km (90 NM)

6日0時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 関東の東

予報円の中心 北緯35度00分 (35.0度)

東経143度50分 (143.8度)

進行方向、速さ 東 50 km/h (28 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

6日12時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯35度25分 (35.4度)

東経150度55分 (150.9度)

進行方向、速さ 東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 992 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

■日本への影響は

台風第１５号は、９時頃に和歌山県北部に上陸しました。東日本から北日本では、５日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東海地方、関東甲信地方では５日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日１０時には奈良県五條市付近にあって、１時間におよそ４５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は５日夜にかけて東日本の太平洋側を東に進み、６日朝には関東の東で温帯低気圧に変わる見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気に加え、北陸地方から東北地方にのびる前線の影響で、東日本から北日本の所々で非常に激しい雨や猛烈な雨が降っています。



［雨の予想］

東日本から北日本では、５日は台風周辺の暖かく湿った空気と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、大雨となるおそれがあります。

５日１２時から６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 ８０ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

関東甲信地方

茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、伊豆諸島、神奈川県、山梨県、長野県 ５日夜のはじめ頃にかけて

東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ５日夕方にかけて



［波の予想］

西日本から東日本の太平洋側ではうねりを伴いしける所があるでしょう。

５日から６日にかけて予想される波の高さ

関東地方 ４メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う

東海地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ５メートル うねりを伴う

四国地方 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

東日本から北日本では、５日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、西日本では注意してください。西日本から東日本では６日にかけて高波に注意・警戒してください。また、西日本から北日本では５日は、強風、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■関東甲信地方への影響は

台風第１５号は、５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。関東甲信地方では、５日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日１０時には五條市付近にあって、１時間におよそ４５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風はこのあとも、西日本から東日本の太平洋側を東へ進み、関東甲信地方には５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて最も接近する見込みです。

関東甲信地方では、台風周辺の暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴って激しい雨の降っている所があります。

引き続き、５日夜遅くにかけて、台風周辺の暖かく湿った空気や台風本体の発達した雨雲の影響を受けるでしょう。



［雨の実況］

降り始め（４日００時）から５日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）

群馬県

みなかみ町湯原 ７４．５ミリ

みなかみ町藤原 ５３．５ミリ

館林 ５２．０ミリ

埼玉県

秩父市浦山 ９４．５ミリ

鳩山 ８８．０ミリ

秩父市三峰 ８３．５ミリ

茨城県

笠間 ７７．５ミリ

千葉県

東庄 ８４．０ミリ

木更津 ５７．０ミリ

館山 ５３．５ミリ

東京都

奥多摩町小河内 ９３．０ミリ

檜原村小沢 ８６．５ミリ

青ヶ島 ７４．０ミリ

神奈川県

山北町丹沢湖 １６７．０ミリ

箱根 １０４．０ミリ

三浦 ８３．５ミリ

長野県

飯田市南信濃 １６２．０ミリ

阿南 １２４．０ミリ

阿智村浪合 １１９．５ミリ

山梨県

南部町 １２８．５ミリ

甲府市古関 １１４．０ミリ

山梨市牧丘町乙女湖 １０８．０ミリ



［雨の予想］

関東甲信地方では、５日夜のはじめ頃にかけて雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が断続的に降り続き、総雨量が多くなるおそれがあります。

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ６０ミリ

伊豆諸島 ５０ミリ

５日１２時から６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １２０ミリ

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 １５０ミリ

伊豆諸島 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

神奈川県、山梨県、長野県 ５日夕方にかけて

茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、伊豆諸島 ５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけてです。

■全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2152552?display=1