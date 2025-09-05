銀座コージーコーナーは、ロッテと共同開発した「紗々ミルクレープ」を、9月5日〜12月4日頃の期間限定で全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。

ロッテ「紗々」と銀座コージーコーナー「ミルクレープ」がコラボレーションした「紗々ミルクレープ」は、2021年9月に初登場して以来、好評を得て、この秋の登場で5シーズン目となる。

今年は「紗々」の発売30周年を迎える記念イヤー。ロングセラーたるゆえんは他にはないパリッと繊細な食感。「紗々ミルクレープ」はこの食感にこだわり、クレープ生地とホイップクリームの間にサンドしたチョコでパリパリ食感を表現した。今まで何度もリピートしてくれた消費者はもちろん、まだ体験したことのない人にも、この秋おすすめしたい一品となっている。これからのチョコレートシーズンにぜひ楽しんでほしい考え。

「紗々ミルクレープ」のポイントは、「紗々」の繊細な織り模様の美しさを、2種のソースで上面に表現した。「紗々」のパリパリ食感を、サンドした4層のチョコで表現している。繊細な線＆おいしい層が織りなす絶妙な一体感となっている。

「紗々ミルクレープ」は、銀座コージーコーナーの「ミルクレープ」とロッテのチョコレート「紗々」がコラボレーション。ココアクレープと生クリーム入りホイップクリームを重ねて、パリパリチョコを4層にサンドした。上面は2種のソースで細い線が幾重にも重なる「紗々」をイメージして仕上げた。「紗々」の繊細な見た目や、ほどける口どけ、チョコレートのパリパリ食感を楽しんでほしいという。

［小売価格］561円（税込）

［発売日］9月5日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp