¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë¡×¤Ç¡¢MOTTERU¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥»ー¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ80ÅÀ¤¬ºÇÂçÌó60¡ó³ä°ú¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë¤Ï11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢MOTTERU¤Î¥»ー¥ë¤Ï11Æü14»þ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖMOT-MBAC10001¡×¡Ê1ËümAh¡¢USB Type-C¡ß2¡Ë¤Ï¡¢2000±ß³ä°ú¤Î2990±ß¤Ç¡¢USB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¡ÖMOT-MGSCC100¡×¤Ï400±ß³ä°ú¤Î1280±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç65W½ÐÎÏÂÐ±þ¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡ÖMOT-ACPD65¡×¤Ï¡¢2500±ß³ä°ú¤Î1980±ß¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤äËÉ¿å¥±ー¥¹¤Ê¤É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç20ÇÜ´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£