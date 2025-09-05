ニュウマン高輪に「CASETiFY」の新店舗が降臨。ストラップが作れる『カスタムチャームバー』が気になる
グローバルライフスタイルブランド・CASETiFY（ケースティファイ）の新店舗が、9月12日（金）、東京・高輪にお目見え。
「CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪」では、お馴染みのスマホケースやテックアクセサリーの他に、トラベルラインも展開されます。
スマホストラップなどを好きなチャームでアレンジできる、『カスタムチャームバー』も初登場。新しい体験が楽しめる店舗へ、早速遊びにいってみませんか？
国内最大級！「CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪」が誕生
9月12日（金）に本格開業する『ニュウマン高輪』に、CASETiFYの国内最大となる新店舗「CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪」がオープン。
本店舗では、定番の背景カラーや文字入れが行えるカスタマイズスマホケースや、思い出の写真をスマホケースにできるフォトカスタムケースなど、クリエイティブな体験が存分に楽しめます。
また、耐久性と個性を兼ね備えた「CASETiFY Travel」コレクションも展開されるので、旅行好きな人は要チェックですよ。
日本初の『カスタムチャームバー』でストラップ作り体験
新店舗の注目ポイントは、日本初登場となる『カスタムチャームバー』。
スマホショルダーやストラップに、お好みのチャームやシリコン製のチャームキューブを合わせて、スマホケースにぴったりなアクセサリーが作り出せますよ。
自分の好きを詰め込んだ、テックアクセサリーのトータルカスタマイズ体験を、ぜひ味わってみてくださいね。
特大スーツケースをSNSへ投稿してトラベルグッズをGet
「CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪」では、テックアクセサリーだけでなく、カスタマイズ可能なスーツケースが揃う「CASETiFY Travel」コレクションも登場。
数量限定カラー『プリムローズピンク』のスーツケースが、日本先行で販売されるのも見逃せません。
店舗には、高さ約2メートルの特大スーツケースオブジェが配置されるといいます。
これを撮影しSNSへ投稿すると、ネックピローまたはアイマスクのトラベルグッズが先着順で貰えるので、見かけたらぜひ試してみて！
CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪
開店日：9月12日（金）
場所：ニュウマン高輪
住 所：東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 North 4階
公式HP：https://www.casetify.com/
参照元：Casetagram Limited プレスリリース
