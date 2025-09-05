MEGUMI、映画館での“気にしすぎ行動”告白 ポップコーンを「ねぶり溶かす」テクニック
俳優でタレントのMEGUMI（43）が、3日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。「気にしいな女の生態SP」と題した回で、映画館での“気にしすぎる”行動について明かし、スタジオを盛り上げた。
映画を鑑賞中、「今ならポップコーンを食べてもいいだろう」と思ったタイミングで口に入れた瞬間、場面が急に静まり返ることがあるという。そんな時は音を立てないように、舌と上顎・下顎を使ってポップコーンを“ねぶり溶かしながら”食べていると語った。
その徹底ぶりに、共演者からは「素晴らしいテクニック！」との声が上がり、スタジオは拍手に包まれた。
