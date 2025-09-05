「会社設立したかおもたw」さや香・新山、『緊急のお知らせ』動画に反響！ 「ブランド立ち上げましょう」
お笑いコンビ・さや香の新山さんは9月5日、自身のYouTubeチャンネル「さや香新山の夢の泉【公式】」を更新。『緊急のお知らせ』と題した動画を公開しました。
【写真】さや香・新山、『緊急のお知らせ』動画に反響！
以前、期間限定で販売された際も好評で、終了後も「ほしい」といった声が多く、今回の再販が決まったとのことです。Tシャツはグレー地に緑色で新山さんのイラストが描かれ、チャンネル名「YUMEIZU」のロゴ入りデザイン。
さらに、第2弾で作られた新しいTシャツも販売とのこと。動画内で新山さんが着用しているバンダナ柄のTシャツで、新山さんの好きなモチーフが詰まったデザイン。とてもおしゃれな印象です。どちらの詳細もHUNKY-DORY公式Instagramで案内予定。間に合わなかった方や第2弾を知らなかった方は、ぜひチェックしてほしいと締めくくりました。
視聴者からは、「もう会社設立したかおもたw」「再販と限定発売うれしい〜！爆売れしますように」「うれし過ぎます」「劇場やイベントに着ていきます」「アパレルブランド立ち上げましょうか」との声が寄せられています。
「爆売れしますように」新山さんは「緊急で動画を回させていただいています」と少し神妙な面持ちで登場。しかし直後には表情を緩め、YouTube登録者数10万人突破を記念して作られた「ユメイズ×HUNKY-DORYコラボTシャツ」が再販されることになったと報告しました。
