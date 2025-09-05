気象庁は５日午後１時すぎ、静岡県で短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生したと発表した。

土砂災害や洪水に厳重な警戒を呼びかけている。静岡地方気象台は対象を西部と中部としていたが、午後２時前に中部と東部、さらに同２時４７分には伊豆にも発表した。

同庁によると、台風１５号は午後１時には同県牧之原市付近に位置し、時速約６０キロで東北東へ進んだ。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートル。

同庁は午後１時過ぎから静岡県に記録的短時間大雨情報を連続して発表した。

午後１時までの１時間に菊川牧之原で１１４ミリ、掛川市付近で約１２０ミリ、牧之原市付近で約１２０ミリ、掛川市粟ヶ岳で１１２ミリ、島田市付近で約１１０ミリ、また、同１時１０分までの同じく１時間に吉田町付近で約１１０ミリの降雨があったとみられるとしている。

さらに続いた記録的短時間大雨情報によると、同１時２０分までの１時間に島田市付近で１２０ミリ以上、焼津市付近で約１１０ミリ、藤枝市付近で約１１０ミリ、同１時３０分までの１時間に牧之原市付近で１２０ミリ以上。

一方、気象庁は午後１時４５分、静岡県中部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられるとして竜巻注意情報を発表した。静岡県中部、伊豆、東部、西部は、竜巻などの激しい突風が発生する恐れが非常に高まっていることから、空の様子に注意し、安全確保に努めるよう呼びかけた。