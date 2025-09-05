◇サッカー国際親善試合 日本―メキシコ（2025年9月5日 米国・オークランドコロシアム）

米国遠征中の日本代表は4日（日本時間5日）、米カリフォルニア州オークランドで全体練習を行い、6日（同7日）のメキシコ戦に向けて調整した。

FW前田大然（27＝セルティック）は練習後の取材対応で、プロ野球・阪神のリーグ制覇を心待ちにした。大の虎党。阪神戦の結果は日々チェックしており、報道陣から話題を振られると「もう（優勝マジック）4とかですよね？」とニヤリ。開幕投手を6度務めるなど猛虎で活躍した豪腕ランディ・メッセンジャー氏のファンだったいうほどだ。

最短で6日にもリーグ制覇で「日本シリーズでも勝ってほしい」と前のめりで話す。さらには「いつか始球式をやりたい」と熱望し「阪神の人に伝わるようにしっかり書いといてください」と、ちゃめっ気たっぷりに笑った前田。ピッチではボール回しや攻撃練習で軽快な動きを見せ、約2年ぶりとなるアジア勢以外との対戦に「楽しみ。チャレンジの気持ちで、やっていけたら」と万全をアピールした。いつの日か甲子園のマウンドへ上がるためにも日本代表で活躍を続ける。