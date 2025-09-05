iPhone 16を分割払いで購入したら「頭金」として1万円を追加請求された！ 頭金って“前払い”のことじゃないの？

頭金＝前払いではない？ スマホ購入の“頭金”に潜む落とし穴

一般的に「頭金」とは、分割払いやローンを組む際に最初に支払う現金のことを指します。例えば車を200万円で購入し、60万円を頭金として支払えば、残りの140万円がローンの対象になります。この仕組みによって借入額が減り、月々の返済が軽くなるメリットがあります。

ところが、スマートフォンの分割払いにおける頭金はこれとはまったく異なります。携帯ショップなどで請求される頭金とは、実際には「販売店独自に設定した手数料」であり、ローンの支払額には組み込まれず、支払総額を増やすだけのものです。

このため、分割支払総額に含まれないにもかかわらず、頭金という名称で別途請求される点が、利用者の大きな誤解を招く原因になっています。



なぜ「頭金」が別で請求されるの？ その背景とは

iPhoneのような高額端末は、多くの場合キャリアと販売代理店が提携して販売されています。ここで注意すべきは、携帯キャリアの公式ショップと、街の販売代理店（家電量販店や携帯ショップなど）は、料金体系が異なるという点です。

多くの販売代理店では、頭金として1～2万円程度を請求されていますが、前述のとおり、これは販売店が店舗運営の利益を補うために設定している販売手数料に過ぎません。

消費者の間では「頭金とは前払い金のはず」「分割とは別の請求なら“手数料”と明記すべき」という疑問が多く寄せられており、総務省や消費者庁もこうした表示に対して注意喚起を行っています。

また、「頭金0円」と表示する店舗もありますが、これはオプション加入などの条件付きであることが多く、完全に追加費用がゼロになるとはかぎりません。実際には、複数のサービスや保険への加入が求められるなど、別の形で費用が発生するケースもあるため、注意が必要です。



「頭金」を避けるには？ 賢い購入方法とは

では、スマートフォン購入時にこのような“頭金”を支払わずに済ませる方法はあるのでしょうか。

一番確実なのは、キャリアの公式オンラインショップを利用することです。オンラインでの購入では、店舗ごとの上乗せ料金がかからないため、頭金としての追加費用を請求されることは基本的にありません。

また、Appleの公式ストア（Webまたは直営店）での購入も、販売価格が明確に設定されており、余計な費用を請求されることはありません。分割払いも、Appleローンやキャリアの分割サービスが利用できます。

もし店頭での購入を希望する場合でも、キャリアの直営店を選ぶことで、不要な頭金の支払いを回避できる可能性が高くなります。契約時には、頭金がかかるかどうか、どのような内訳なのかを事前に確認することが大切です。

仮に納得できない形で頭金を請求された場合は、契約を見直すか、消費生活センターに相談することも検討しましょう。



頭金の意味を正しく理解し、損をしない買い方を選ぼう

スマートフォンの購入時に請求される「頭金」は、住宅ローンやカーローンにおける前払いとは異なり、多くの場合、販売店が独自に設定する追加費用です。誤解しやすい名称ではありますが、内容をきちんと理解していないと、思わぬ出費につながるおそれがあります。

iPhoneのような高額スマートフォンを購入する際は、「本当にその頭金が必要なのか」「他の購入方法で避けられないか」といった視点で、冷静に判断することが大切です。キャリアの公式オンラインショップやApple Storeなど、透明な価格設定がされている購入経路を利用することで、不要な出費を避けることができます。

頭金の仕組みを正しく理解して賢く選択し、納得のいく買い物を目指しましょう。



出典

Apple Japan, Inc. iPhone

総務省 報道資料 携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起～携帯電話端末の購入を検討している方へ～

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー