Ä¶¹â½ê¥¹¥ê¥éー¡ØFALL¡¿¥Õ¥©ー¥ë2¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸È½ÌÀ ¨¡ Á°ºî¿ÆÍ§¤ÎËå¤¬¼ç¿Í¸ø¡¢¤Þ¤¿¤â¹â½ê¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë
Ä¶¹â½ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥éー±Ç²è¡ØFALL¡¿¥Õ¥©ー¥ë¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡ØFALL 2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È3Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢É×¤òË´¤¯¤·¤¿¥Ù¥Ã¥ー¤ÈÈà½÷¤Î¿ÆÍ§¥Ï¥ó¥¿ー¤¬ÃÏ¾å600¥áー¥È¥ë¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Æ¥ì¥ÓÅã¤Ë¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤ÆÀ¸´Ô¤·¤è¤¦¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ÌÜ¤ââÁ¤à¤è¤¦¤Ê¹â½ê¤Ç¤Î¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë·à¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿°ìºî¤À¡£
¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¡¢Á°ºî¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎËå¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¡Ö»Ð¥Ï¥ó¥¿ー¤Î»à¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÍ¦´º¤ÊÍ§¿Í¥ëー¥¹¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¡£Æó¿Í¤Ï¿´¤òÌþ¤¹¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¤Î¥¯¥ï¥ó»³¤Ç°Ì¾¹â¤¤¥×¥é¥ó¥¯¥¦¥©ー¥¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÍÁ³¤Î´äÊø¤ì¤Ç¡¢ÃÏ¾å3000¥Õ¥£ー¥È¤ÎÀÈ¤¤´ä¤Î¾å¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¶²ÉÝ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤ÎÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤è¤¦¤ÈÆ®¤¦¡×¤È¤Î³µÍ×¤À¡£¥×¥é¥ó¥¯¥¦¥©ー¥¯¤È¤Ï¡¢´äÊÉ¤ä¹â½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¶¹¤¤ÈÄ¤òÊâ¤¤¤Æ¿Ê¤à¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¤³¤È¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹Ìò¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖPENNYWORTH¡¿¥Ú¥Ëー¥ïー¥¹¡×¡Ê2019-2022¡Ë¡Ø¥¿¥í¥Ã¥È¡¡»à¤ò¹ð¤²¤ë¥«ー¥É¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ï¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥¹¥ì¥¤¥¿ー¡£¥ëー¥¹Ìò¤Ç¡Ø Èà½÷¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦¡Ù¡Ê2024¡Ë¡Ö¥¯¥¤ー¥ó¡¦¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¡～¥Ö¥ê¥¸¥ãー¥È¥ó²È³°ÅÁ～¡×¡Ê2023¡Ë¤Î¥¢ー¥»¥Þ¡¦¥Èー¥Þ¥¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Û¤«¡¢¡Ø¥ê¥ô¥¡¥×ー¥ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÎø¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î¥È¥à¡¦¥Ö¥ê¥È¥Ëー¤â¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌòÊÁ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥°¥½¥¦¡§¥½¥¦¡¦¥ì¥¬¥·ー¡Ù¡Ê2017¡Ë¡Ø¥¦¥£¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¥Ï¥¦¥¹¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¼ö¤ï¤ì¤¿²°Éß¡Ù¡Ê2018¡Ë¤ÎÁÐ»Ò¤Î·»Äï´ÆÆÄ¥Þ¥¤¥±¥ë¡õ¥Ôー¥¿ー¡¦¥¹¥Ô¥¨¥ê¥Ã¥°¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Á°ºî¤Ç´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Tea Shop Productions¤Î¥Þー¥¯¡¦¥ìー¥ó¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¢Capstone¤Î¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥ë¥¥å¥ê¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ø¥ê¥ó¥°¡¢¥ë¥¶¥ó¥Ê¡¦¥±¥²¥ä¥ó¤¬»²²Ã¡£Á°ºî¤«¤é¥À¥ó¡¦¥¢¥¹¥Þ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¥ó¥°¡¢¥í¥Þ¥ó¡¦¥ô¥£¥¢¥ê¤âÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡ØFALL¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ´ë²è¤Ï2023Ç¯3·î¤Ë¤·¡¢2025Ç¯½é½Ü¤Ë¥¿¥¤¤Ç¼çÍ×»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÂè3ºî¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¹¥Ô¥¨¥ê¥Ã¥°·»Äï´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÁ°ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ó¤ÈÈà¤Î¥Áー¥à¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ÇÃÛ¤¤¤¿¶ÛÄ¥´¶¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¶Ë¸Â¤Î¹â½ê¶²ÉÝ¤ËÂÑ¤¨¤ë´ÑµÒ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Tea Shop Productions¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ï¥ê¥¹¤â¡¢¡ÖºÍÇ½°î¤ì¤ë¥¹¥Ô¥¨¥ê¥Ã¥°·»Äï¤È¡¢¤³¤Î¶Ã¤¯¤Û¤É¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ØFALL¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤È¥Ôー¥¿ー¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤êÁÔÂç¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Á°ºî¤Ï500Ëü¥É¥ë¤ÎÀ½ºîÈñ¤ËÂÐ¤·¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ2,200Ëü¥É¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÇÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï2023Ç¯1·î¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¡¢ÀëÅÁ¤¬¹µ¤¨¤á¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°Âè2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢Ä¶¹â½ê¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ØFALL 2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¸ø³«»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
