¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤¬²£¹ËÂç´ØÆ±»Î¤Î¿½¤·¹ç¤¤¤Ç£³¾¡£¸ÇÔ¡ÖÁ´Á³¥À¥á¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê£±£´Æü½éÆü¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤Ë¤è¤ë·Î¸ÅÁí¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Âç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤È¤Î¿½¤·¹ç¤¤¤ËÎ×¤ß¡¢£±£±ÈÖ¼è¤Ã¤Æ£³¾¡£¸ÇÔ¡£Ë¾ºÎ¶¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë°ú¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·Î¸Å¸å¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê½éÆü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£¿·²£¹Ë¤ÇÎ×¤ó¤À£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï£±£±¾¡¤È°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÀè¾ì½ê¤ÈÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È½©¾ì½ê¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¯·Î¸ÅÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤ÏÃÏÎÏ¤òÉ¾²Á¡£º£¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¾ì½ê¤Ç¶¯¤¤¡£°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£