三吉彩花、クロップトップでへそピ見せ「かっこよすぎ」「色気爆発」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】女優・モデルの三吉彩花が4日、自身のInstagramを更新。へそピアスを披露したCalvin Kleinのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】三吉彩花、かっこよすぎるへそピ見せコーデ
三吉は「Calvin Klein- My bestieeee in Harajuku」と原宿での撮影を報告。黒のクロップトップにデニムジャケットを合わせたCalvin Kleinのコーディネートで、へそピアスをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎ」「色気爆発」「セクシー」「似合う」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】三吉彩花、かっこよすぎるへそピ見せコーデ
◆三吉彩花、Calvin Kleinコーデでへそピ披露
三吉は「Calvin Klein- My bestieeee in Harajuku」と原宿での撮影を報告。黒のクロップトップにデニムジャケットを合わせたCalvin Kleinのコーディネートで、へそピアスをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎ」「色気爆発」「セクシー」「似合う」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】