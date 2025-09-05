元日向坂46富田鈴花、ノースリ私服でローマ満喫「絵になる」「金髪可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/09/05】日向坂46の富田鈴花が4日、自身のInstagramを更新。イタリアのローマを訪れた際のプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元日向坂46富田鈴花、二の腕スラリのノースリ姿
富田は「in Roma」とつづり、ローマの観光名所であるコロッセオやスペイン広場で撮影した写真を公開。ノースリーブのトップスにパンツを合わせた私服姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「金髪可愛い」「スタイル抜群」「大人っぽい」「美しすぎる」「最高のプライベート感」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
富田鈴花、ローマでのプライベートショットを公開
