双子妊娠中の中川翔子「家にあるものだけで」作った料理披露「具沢山で美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/09/05】タレントの中川翔子が9月4日、自身のInstagramを更新。双子妊娠中の安静生活と手作り料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子、具沢山の手作りカレー
中川は「寝ても寝ても眠い日」と妊娠中の体調を明かし、「身体が重たすぎて寝返りのたびにううっ」と双子妊娠の大変さを吐露。「カレーをつくりました」とカロリーハーフのルーで作ったカレーの写真を投稿し、「家にあるものだけでできてよかったですが 今後はネットスーパー活用してみようかな？使ったことないけど、、」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「具沢山で美味しそう」「カロリーハーフいいですね」「お疲れさま」「無理しないで」「安静第一」「体調大切に」といった声が上がっている。
中川は2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを伝えた。（modelpress編集部）
