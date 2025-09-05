1位の日本人メンバーも凱旋！韓国オーディション番組『B:MY BOYZ』発「YUHZ」、日本人3人が「TGC」出演へ

オーディション番組『B:MY BOYZ』（SBS）から誕生したボーイズグループYUHZ（ユアズ）が、グローバルな活動をスタートする。

9月5日、所属事務所Pinnacle Entertainmentは「YUHZの日本人メンバーであるヒョウ、カイ、ハルトが、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催される『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下「TGC」）に出演する」と明らかにした。

「TGC」は今年で20周年を迎える日本最大級のファッションフェスであり、人物、ファッション、音楽、企業、メディアが一堂に会する唯一無二のエンターテインメントイベントだ。公式YouTube、X（旧Twitter）、TikTok、ABEMAでライブ配信され、ILLITやMEOVVをはじめとする人気K-POPアーティストも出演を確定させている。

（写真提供＝Pinnacle Entertainment）左からヒョウ、カイ、ハルト

このようななか、YUHZ結成直後にヒョウ、カイ、ハルトが「TGC」出演を決定し、グローバルな話題性を証明した。特に、韓国のオーディション番組で初めて優勝した日本人メンバー・ヒョウの凱旋出演にも注目が集まっている。これを皮切りに、YUHZの本格的で大規模な活動が展開される見込みだ。

YUHZは、8月30日に最終回が生放送された超大型グローバルオーディション番組『B:MY BOYZ』から誕生したデビューグループ。韓国内のみならずグローバル市場をターゲットに、音楽、演技、モデル活動まで幅広く展開することを予告しており、今後どのような歩みを見せるのか注目される。

なお、YUHZのヒョウ、カイ、ハルトが出演する「TGC」は、9月6日にABEMAで生中継される。

（記事提供＝OSEN）