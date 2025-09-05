新「マツダ3」登場

マツダの北米法人は2025年8月19日、中核モデル「マツダ3」の2026年モデルを発表しました。

マツダ3は、2003年に「アクセラ」の名でデビューした世界戦略車です。それまで9代続いた「ファミリア」（1963年〜2003年）に代わるコンパクトモデルとして登場しました。

【画像】超カッコイイ！ マツダ「新マツダ3」を画像で見る（60枚）

現行モデルは2019年に登場。初代アクセラから数えて4代目あたり、2つのボディタイプ（5ドアハッチバックと4ドアセダン）が展開されています。

新たらなセダンアンドハッチバック！

パワートレインは仕向け地によって異なり、北米仕様に搭載されるのは2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンの自然吸気（最高出力186馬力）またはターボ（最高出力250馬力）の2種類。

トランスミッションは6速AT、駆動方式はFWDが基本で、一部グレードに6速MTやAWD（4WD）も設定されています。

2026年モデルでは、グレード体系を整理するとともに装備の底上げを図りました。

具体的には、理想的な音響を追求した8スピーカーシステム「マツダ・ハーモニック・アコースティックス」を全車に標準装備。

2025年モデルのエントリーグレードは6スピーカーでしたが、2026年モデルからはグレードに関係なく臨場感のある音響効果を楽しめるようになりました。

グレードは「2.5S」「2.5Sセレクトスポーツ」「2.5Sプリファード」「2.5Sカーボンエディション」「2.5Sプレミアム」「2.5ターボプレミアムプラス」の6種類。2025年モデルに設定されていた「2.5カーボンターボ」は廃止されました。

ボディカラーは従来通りソウルレッドクリスタルメタリックやマシーングレーメタリックなど全5色が用意されます。

価格はハッチバックが2万5550ドル（約375万円）から、セダンが2万4550ドル（約360万円）から。2025年モデルと比べて約400ドルの値上げとなります。