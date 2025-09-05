北へ、南へ、シトロエン2CVと30年｜第32回： 2CVで真夏のレース参戦！
油断しているうちに2025年も9月である。前回から3年弱の月日が流れたが、筆者と2CVを取り巻く状況に大きな変化はない。愛車2CVは走行距離14万キロを超えたものの年間2,000kmも走っていない。皆さんが期待している故障ネタもオルタネーター交換くらいで、高速で突然失速したり幌が吹き飛んだりというようなアクロバッティングな話題はなかった。最後に書いた「2CVキャンプ」は、今も春と秋の年2回開催されている。場所こそ埼玉県の皆野に変わったものの、”一人フランス革命”イワサキさんがコールマン200Aを炎上させ、”2CVのネ申”ハラシマさんはハギスを提供し、筆者があれこれ理由をつけて日帰り参加なのも相変わらず。多少、トピックめいたことを挙げるとしたら、個人間カーシェアの「エニカ」が2024年末でサービス停止となってしまったことだろうか。それも新たな話題ができなかった原因のひとつである。平々凡々と過ぎゆく日々、本連載の筆が滞ったのも仕方あるまい。
【画像】シトロエン2CVで12時間耐久レースに参戦！果たして完走できたのか？（写真19点）
そんな退屈な日常（？）は、ある日突然打ち破られた。車検や整備でお世話になっている白根自動車の社長から「2CVで耐久レースに出ない？」という話を持ちかけられたのだ。もてぎで行われている「アイドラーズ夏の12時間耐久レース」、以前から北関東のシトロエン仲間たちがこのレースに出ていることは知っていた。知ってはいたけど、なんとなく距離を置いていたのはレースに苦手意識があったからだ。カーセンサー編集部にいた頃、何回かレースに出たことがある。国内A級ライセンスもいまだに更新している。名誉のため、そして少しの自慢のために書くと、筆者は凄く速いわけではないが決して遅いドライバーではない。1990年代初頭にスポーツランド山梨で行われた2CV、ルノー4による「目くそ鼻くそ運動会」で上位だったことを例に挙げても説得力はないかもしれないが、筑波のメディア対抗ロードスターレースのタイムも平均より上だった。
しかし。ロードスターレースでは最終周回での燃料切れと、オーバースピードによる四輪ドリフト状態からの最終コーナータイヤバリア突入という、リタイアの原因を2回も作っている。燃料切れの一件は監督だった前オクタン日本版編集長のホーリー先輩の判断が悪かった、と今でも言い訳しているわけだが、最終コーナーで制御不能になったのはひとえに自分のミスだ。そういえばカーセンサーのサーキット撮影で（撮影なのに）インテグラタイプRでスピンしたこともあった。エンジンチェックランプが点灯したのでバッテリーを外してリセットしたことは今日の今日までホンダさんには黙っていた。すみませんでした。あ、他にも思い出してきた。10万円Uカーの実力を試すという記事企画でパルサーGTI-Rのタックインを制御しきれずダートランド野沢の壁に乗り上げ、横転ゴロゴロ三回転という離れ技を演じたこともあった。たまたまその少し前に見ていたWRCで横転したペター・ソルベルグの車載カメラ映像とまったく同じ光景が眼前に広がった。ソルベルグに少しだけ近づいた気がした。
つまり、筆者は「少しだけしか速くないのに結構やらかすドライバー」なのである。そう自覚しているからレースとは距離を置いていたというのが正直なところだ。しかし、気がつけば8月3日、自分はもてぎで2CVのステアリングホイールを握っていた。白根自動車の片隅で時折見かけていたこの２CVは長年の参戦の結果として耐久レース用のチューニングが随所に施されている。レース用のサスペンションキットを組み込んだ車高は極端に低く、650ccにボアアップされたエンジンにはキャブレターではなくインジェクションが組み込まれている。我が2CVのエンジンも650ccなのでパワー自体に感銘を受けることはないが、インジェクション化によるレスポンスの良さは感じることができる。耐久レースにおける安定性もきっと高いだろう。ただしギアはノーマルのままなので最高速度は110km/h+αに留まり、もてぎでは3速と4速で事足りる。そしてパワーに優越したロールの少ない足回りと、どんなに踏んでもへこたれないブレーキはこの2CVの特筆すべき点だ。
