上田竜也、「ＫＡＴ―ＴＵＮ」デビュー当時に楽屋で赤西仁と「ボコボコの殴り合い」告白…「トークィーンズ」

３月末をもって解散した元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の上田竜也（４１）が４日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に出演。デビュー当時にメンバーだった赤西仁（２０１０年脱退）と殴り合いのケンカをした過去を語った。

上田について「ＫＡＴ―ＴＵＮ」メンバーだった２０代の時はグループ内でも「トガっていた」イメージが強いトークが展開される中、お笑いトリオ「３時のヒロイン」福田麻貴に「（ＫＡＴ―ＴＵＮの）みなさんみんなトガっているけど、メンバー内はまとまっていた？」と質問。すると上田は「それはやっぱりデビュー当時は（小さなことで）ケンカはたくさんあった」と正直に答えた。

デビュー当時は６人メンバーだった「ＫＡＴ―ＴＵＮ」。デビュー当時に６畳の楽屋で「一人一畳だった」と状況を説明し始めた上田。「誰か俺のスペースに生クリームをこぼしたの。それ絶対に赤西だった。で『これおめえだろう？』と言ったら、（赤西が）『いや俺じゃねーし』みたいになって。『なんだその言い方は』みたいになってボコボコの殴り合い」と明かし、スタジオを騒然とさせていた。