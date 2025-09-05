格闘技イベント「RIZIN」は5日、「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」（11月3日、GLION ARENA KOBE）の記者会見を実施。「超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り」で因縁が生まれた萩原京平（SMOKER GYM）と秋元強真（JTT）のフェザー級ワンマッチなど、対戦カードが発表された。

7月の「超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り」で赤田功輝（フリー）を圧倒して1RTKO勝利を飾った秋元は、試合後に「いつまでも（朝倉）未来さんに執着してる萩原（京平）選手。大晦日、ダウトベック選手が間に合わなかったら、この雑魚を相手にするのでよろしくお願いします」と挑発。そこに萩原がリングイン。「生意気やな、マジで。お前みたいなガキから誰が逃げるか！」と一触即発ムードとなった。

因縁が生まれた両者は会見に出席。秋元は「正直、レベルが違うぐらい相手にならない。“未来さんと戦うために秋元と戦う”ってYouTubeで言っていたんですけど、舐めた態度で挑んできたことを萩原選手の地元に近い神戸で恥ずかしいぐらい何もさせずボコボコにしてその発言を後悔させようと思います」と勝利宣言。

対して萩原も「絶対にアイツより俺の方が強い。発言を聞いていてもだいぶ天狗になってると思うので、伸びた鼻を折るのが自分の役目。全局面で圧倒したいと思う」と舌戦を繰り広げた

最後のフェイスオフ撮影でも一触即発に。慌ててスタッフが間に入って静止する場面もあった。

この他にも“IQレスラー”桜庭和志の長男である桜庭大世（サクラバファミリア）が、約6カ月ぶりの再起戦で“アマチュアボクシング6冠”宇佐美正パトリック(クレイス)と対戦することが決定した。

発表された対戦カードは下記の通り。

▼オープニングファイト RIZINキックボクシングルール

みいちゃんレンジャージムVS伊藤菜の花

▼MMAライト級ワンマッチ

雑賀ヤン坊達也VSヌルマンズマガジー

▼MMAバンタム級ワンマッチ

中島太一VS後藤丈治

▼MMAライト級ワンマッチ

宇佐美正パトリックVS桜庭大世

▼MMAフェザー級ワンマッチ

萩原京平VS秋元強真