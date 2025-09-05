金曜日の未明、高知県に上陸した台風15号は9時頃に和歌山県北部に再上陸しました。今後、東日本の太平洋側を東に進む見込みです。午後も東日本や東北で大雨となる所があり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに厳重な警戒が必要です。

【CGで見る】今後の台風の進路・雨雲の動き

台風15号は今後、東日本の太平洋側を東に進み、午後も関東甲信や東海では猛烈な雨の降る所がありそうです。関東は夕方にかけて雨のピークとなる所が多く、非常に激しい雨や猛烈な雨が断続的に降り、総雨量が多くなる所がある見込みです。

東海と関東甲信では夜のはじめ頃にかけて線状降水帯が発生するおそれもあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、地下施設への浸水などに厳重に警戒をしてください。

沿岸部を中心に風が強まり、横なぐりの雨になる所もありそうです。高波にも注意・警戒をしてください。また、前線や湿った空気の影響で東北でも局地的に雨の強まる所がありそうです。

西日本は天気の回復する所が多く、最高気温が35℃くらいまで上がり、猛暑日になる所があるでしょう。厳しい残暑にお気をつけください。関東から北の地域は28℃前後の所が多くなりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :29℃ 釧路 :24℃

青森 :29℃ 盛岡 :26℃

仙台 :27℃ 新潟 :29℃

長野 :26℃ 金沢 :30℃

名古屋:33℃ 東京 :28℃

大阪 :33℃ 岡山 :34℃

広島 :34℃ 松江 :30℃

高知 :35℃ 福岡 :34℃

鹿児島:35℃ 那覇 :33℃