Laline×高尾颯斗が魅せる「Warm Vanilla」限定キャンペーンが登場

大人気フレグランス「Warm Vanilla(ウォームバニラ)」が、この秋さらに特別な存在に♡ 俳優・高尾颯斗さんを迎えたタイアップキャンペーンが、2025年9月12日(金)よりスタートします。甘く心地よい香りとともに展開される限定ビジュアルやゼロ距離感のショートムービー、さらにここでしか手に入らないオリジナルノベルティも登場。幸福感に包まれるキャンペーンをぜひチェックして♪

高尾颯斗が彩る特別ビジュアル

限定公開されたビジュアルでは、高尾颯斗さんのシックでアーティスティックな一面を表現。

さらに、順次公開となるショートムービーでは、まるで同じ部屋にいるかのような没入感を体験できます。香りと映像がリンクし、甘い幸福感に包まれるひとときを楽しめる特別な仕掛けです。

コスメキッチン有楽町店リニューアル♡豪華キット＆限定イベントをチェック

Laline「Warm Vanilla」限定ノベルティ

キャンペーン期間は2025年9月12日(金)～10月2日(木)。全国のLaline店舗と公式オンラインストアで、税込4,950円ご購入ごとに「限定ノベルティトレカ(1種)」をプレゼント。

なくなり次第終了なので早めのチェックがおすすめです。

トレカ付き限定セットも登場

「Warm Vanilla トレカ付き限定セット」(8,250円 税込)も登場。

セット内容は、シークレットトレカに加え、バス＆ボディバブル500ml、ボディクリーム200g、ハンドクリーム30g、さらに限定BOX入り。

甘く優雅な香りを全身で楽しみながら、特別なコレクションも手に入れられる嬉しいチャンスです♡

香りとともに特別な秋を

今回のキャンペーンは、香りと映像、そして限定アイテムを通してLalineの世界を存分に体感できる特別な機会。

高尾颯斗さんとのタイアップが織りなす「Warm Vanilla」の魅力に浸りながら、甘い幸福感に包まれる秋を過ごしてみませんか？