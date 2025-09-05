台風15号の接近で静岡県内でも交通機関に影響が出ています。

【動画】台風15号接近で東海道新幹線も一時運転見合わせ 東海道線に遅れ、身延線特急「ふじかわ」運休（9月5日午前11時50分）

＜杉本真子アナウンサー＞

「JR静岡駅前です。この時間は雨が少し弱まってきました。ただ10分ほど前までは、雨がどっと音を立てながら、勢いを増して雨が降り雷が鳴った時間もありました。空がだんだんと暗くなってきていて、ライトを点灯させながら走る車もあります」

JR東海によりますと、東海道新幹線は大雨の影響で上りは新大阪駅から豊橋駅の間、下りは東京駅から名古屋駅の間で一時運転を見合わせましたが、午前11時半に再開しました。

在来線については、静岡と山梨県の甲府を結ぶ特急「ふじかわ」が、上下ともに終日運休するということです。

また、東海道線の浜松から豊橋駅の上下線で遅れが発生しています。

今後、雨の状況によっては、新幹線・在来線ともに列車に遅れや運休、急きょの運転見合わせがさらに発生する可能性もあり、最新の運行情報に十分に注意してください。