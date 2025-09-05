【RIZIN】萩原京平vs.秋元強真が神戸大会で決定 リング上でバチバチ舌戦の因縁が決着、撮影でも一触即発に
11月3日開催の『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（GLION ARENA KOBE）の対戦カード発表会見が5日に都内で行われ、萩原京平vs.秋元強真が決定した。7月の『朝RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』のリング上でバチバチの舌戦を繰り広げた両者が、大みそかを待たずに白黒をつける。
【会見動画】萩原京平vs.秋元強真 会見でもバチバチの舌戦！ 撮影でも一触即発！
『超RIZIN.4』で赤田功輝に勝利した秋元が、リング上からマイクで「いつまでも（朝倉）未来さんに執着してる萩原（京平）選手」と呼びかけたところで、萩原がリングに乱入。いきなりバチバチの臨戦態勢となり、秋元が「ザコ！」と挑発すると萩原も「お前生意気やな。お前にムカついてんねん！逃げんなよ！」とヒートアップ。会場からは大声援がおきた。試合後会見でも秋元はああいう女々しい、男気を出してる風の選手は好きじゃない。弱いけど相手してあげようかな」と上から目線で対戦をアピールした。
会見で秋元は「正直、レベルが違う。ナメた態度で挑んできたことを萩原選手の地元に近い神戸で恥ずかしいぐらい何もさせずボコボコにして、その発言を後悔させようと思います」と圧倒的な勝利を宣言。
一方の萩原も「絶対にアイツより俺のほうが強い。だいぶ天狗になって勘違いしてると思うので、伸びた鼻を折る。全局面で圧倒する」と自信満々に語った。
会見中にトラッシュトークを繰り広げる場面もあり、最後のフェイスオフ撮影でも一触即発に。慌ててスタッフが間に入って静止するも、今にもバトルが始まりそうな緊張感を漂わせた。
そのほか、中島太一vs.後藤丈治、雑賀“ヤン坊”達也vs.ヌルハン・ズマガジー、宇佐美正パトリックvs.桜庭大世なども決定した。
さらに、3週間後に迫った今月28日の『RIZIN.51』（名古屋・IGアリーナ）の追加カードとして、フライ級グランプリリザーブマッチの伊藤裕樹vs.山本アーセンも発表された。
