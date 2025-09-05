¡ÚRIZIN¡Û±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¡¡ÈºùÄí¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÉºùÄíÂçÀ¤¤È·ãÆÍ¡ª¡ÖÂÇ·â¤Ç¥±¡¼¥¸¤ËÄÀ¤á¤ë¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Ï5Æü¡¢¡ÖRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡×¡Ê11·î3Æü¡¢GLION ARENA KOBE¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¡È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°6´§¡É±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯(25¡á¥¯¥ì¥¤¥¹)¤¬¡ÈIQ¥ì¥¹¥é¡¼¡ÉºùÄíÏÂ»Ö¡Ê56¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëºùÄíÂçÀ¤¡Ê26¡á¥µ¥¯¥é¥Ð¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ë¤È¤Î¥é¥¤¥Èµé¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÏÁ°²ó¿²µ»¤Ç°ìËÜ¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥±¡¼¥¸¤ËÄÀ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈKOÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤ÇÅÝ¤·¤Æ¼¡¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¡£¡ÊÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ë¼êÂÄ¹¤¯¤Æ¿²µ»¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°6´§¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å21Ç¯¤«¤éMMA¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºßRIZIN¥é¥¤¥Èµé¤Î¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌîÂ¼½ÙÂÀ¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£22Ç¯10·î¤«¤éRIZIN¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯6·î¤Î¡ÖRIZIN.47¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÁÎ±°ì¼ù¤Ë1RKO¾¡Íø¤Ç1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·9·î¤Î¡ÖRIZIN.48¡×¤Ç¤ÏÌðÃÏÍ´²ð¤ËÈ½ÄêÉé¤±¡¢¤µ¤é¤Ë12·î¤Î¡ÖDEEP123¡×¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ºÀ¾ÀîÂçÏÂ¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤Æ2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖRIZIN¡¡DECADE¡×Âè1Éô¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤Ë»²Àï¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëºÙÀî°ìñ¥¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤«¤é¶¯Îõ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç2RKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Î´Ú¹ñÂç²ñ¤ÇUFC¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡È¥³¥ê¥¢¥ó¥¾¥ó¥Ó¡É¤³¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤Î¿äÁ¦Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥·¥¦¥©¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤ÆÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎMMA¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ´ØÀ¾¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºùÄíÏÂ»Ö¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëºùÄíÂçÀ¤¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£