明日6日の近畿は、比較的乾いた空気が流れ込むため、一時的にカラッとした暑さになるでしょう。しかし、その後はすぐに湿った空気が流れ込みやすくなり、ムシムシとした暑さに戻る見込みです。この先も平年より気温が高く、厳しい残暑が続くでしょう。また、来週は日本付近に秋雨前線が停滞するため、近畿では曇りや雨の日が多くなる見込みです。

6日は安定した晴天 来週は曇りや雨の日多い

明日6日の近畿は比較的乾いた空気が流れ込むため、安定した晴れの天気が続くでしょう。にわか雨の心配をすることなくお出かけが楽しめそうです。



7日(日)は、日本海にのびる前線に向かって湿った空気が流れ込むため、近畿では明日6日よりも雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。



8日(月)から10日(水)は、夏と秋の空気を分ける秋雨前線が西日本の日本海沿岸から東北付近に停滞するでしょう。近畿では、8日(月)は日本海側ほど雲が広がりやすく、雨の降る所がありそうです。9日(火)は晴れる所もありますが、湿った空気が流れ込むため天気は安定しないでしょう。10日(水)は広い範囲で雨が降る見込みです。



11日(木)は前線が東日本や西日本付近に南下するでしょう。近畿では11日(木)から12日(金)にかけても雨の降る所が多い見込みです。

明日6日はカラッと暑い その後は再びムシムシとした暑さに

明日6日の近畿は乾いた空気に包まれるため、一時的ではありますが、空気がカラッとしそうです。ただ、上空の空気が暖かいため、晴れると地上付近の気温も上がりやすく、予想最高気温は大阪で34℃、そのほかの地域も33℃から34℃と厳しい暑さになるでしょう。秋のさわやかさが待ち遠しいところですが、さわやかというよりはカラッと暑く感じられそうです。



7日(日)以降は、南の高気圧周辺の湿った空気が流れ込み、再びムシムシとした厳しい暑さになるでしょう。平年よりも気温が高い状態が続き、これまでほど多くはありませんが猛暑になる所もある見込みです。引き続き、熱中症など体調管理に気を付けてお過ごしください。