シンガポール在住・伊東美咲、超カッコいい“かつての愛車”と2ショット「相変わらず美しい」「最強美人さん」
女優の伊東美咲が5日までにインスタグラムを更新。“かつての愛車”と対面した様子を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】伊東美咲、“かつての愛車”と笑顔で2ショット（ほか2枚）
伊東が「一時帰国の際に、『GQ JAPAN』の撮影がありました」と投稿したのは複数のオフショット。公開されている写真には、MAZDAの2代目デミオに笑顔で寄り添う伊東の姿が収められている。
投稿の中で伊東は「私の愛車の一台として、MAZDA2代目デミオと撮影する機会を頂きました」とつづり「私がデビュー当時から長きに渡り広告に携わらせていただいた、とても愛着のある一台です」とコメントしている。
この投稿にファンからは「美咲さま、相変わらず美しい」「最強美人さん」「いつも本当に可愛すぎる！綺麗過ぎる！素敵過ぎる!!」などの声が集まっている。
■伊東美咲（いとう みさき）
1977年5月26日生まれ。福島県出身。ファッション誌のモデルやテレビCMへの出演を経て2000年に女優デビュー。2002年にはドラマ『逮捕しちゃうぞ』（テレビ朝日系）で原沙知絵と共に主演を務めると2004年には主演映画『海猫』が公開。翌年放送のドラマ『電車男』（フジテレビ系）でもヒロインを演じた。プライベートでは2009年に結婚。翌年に第1子を、2015年には第2子、18年に第3子を出産している。また結婚後はハワイで暮らしていたが、24年にはシンガポールへの移住を公表していた。
引用：「伊東美咲」インスタグラム（@misaki_ito_official）
