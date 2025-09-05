『ズートピア２』上戸彩＆森川智之による映画マナー講座、期間限定上映！ 告知映像解禁
ディズニー・アニメーションの映画『ズートピア２』より、ズートピア最大の謎に迫るジュディ＆ニックの日本語吹き替えを務める上戸彩＆森川智之が自由気ままな動物たちにマナー指導する“ズートピア２版”スペシャル映画マナー講座動画が、9月5日よりTOHOシネマズで期間限定上映されることが決定。告知映像がYouTubeにて解禁された。
【動画】ジュディ＆ニック（声・上戸彩＆森川智之）が動物たちにマナー指導！ “ズートピア２版”スペシャル映画マナー講座告知映像
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台とし、ディズニー・アニメーション作品としては『アナと雪の女王』以来、初めて世界興行収入が10億ドルを突破、日本でも興行収入76億円超えの大ヒットを記録した『ズートピア』のシリーズ最新作。
このたび、『ズートピア２』とTOHOシネマズがスペシャルタッグを組んだ映画マナー講座が誕生。上戸と森川の声が入った特別映像が、9月5日より全国のTOHOシネマズ（※一部劇場を除く）にて期間限定で上映される。この特別映像は、全国のTOHOシネマズの劇場でしか観られないが、ニックやジュディたちが映画マナー講座の上映開始を知らせる告知映像が到着。YouTubeにて解禁された。
動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞。その誕生に迫る最新作では、ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディと、警察学校を無事卒業し警察官となったニックが再びバディを組み、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため潜入捜査を行うことに。やがてふたりは、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく―。
前作をはるかに超える圧倒的なスケールと、個性あふれるキャラクター、さらに謎が謎を呼ぶストーリーで、この冬再び世界中を席巻することになりそうな本作。待望の公開に先駆け、限定上映が決まったスペシャル映画マナー講座には、クロウハウザーなど前作でおなじみの人気キャラクターから、『ズートピア２』で初めて登場する新キャラクター・ヘビのゲイリーなど、個性あふれる動物たちが劇場内に大集結。
皆そろって仲良く映画鑑賞する…かと思えば、劇場内でもなお、自由気ままな動物たちは、とても賑やかでやりたい放題…。そんな動物たちに対し、ジュディとニックが劇場内のマナーを指導していく―。ナレーションを務めるのは、ジュディ役の上戸とニック役の森川。警察官として再びバディを組むこととなったジュディとニックのような見事なコンビネーションをナレーションでも観れる。
映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
【動画】ジュディ＆ニック（声・上戸彩＆森川智之）が動物たちにマナー指導！ “ズートピア２版”スペシャル映画マナー講座告知映像
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台とし、ディズニー・アニメーション作品としては『アナと雪の女王』以来、初めて世界興行収入が10億ドルを突破、日本でも興行収入76億円超えの大ヒットを記録した『ズートピア』のシリーズ最新作。
動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞。その誕生に迫る最新作では、ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディと、警察学校を無事卒業し警察官となったニックが再びバディを組み、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため潜入捜査を行うことに。やがてふたりは、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく―。
前作をはるかに超える圧倒的なスケールと、個性あふれるキャラクター、さらに謎が謎を呼ぶストーリーで、この冬再び世界中を席巻することになりそうな本作。待望の公開に先駆け、限定上映が決まったスペシャル映画マナー講座には、クロウハウザーなど前作でおなじみの人気キャラクターから、『ズートピア２』で初めて登場する新キャラクター・ヘビのゲイリーなど、個性あふれる動物たちが劇場内に大集結。
皆そろって仲良く映画鑑賞する…かと思えば、劇場内でもなお、自由気ままな動物たちは、とても賑やかでやりたい放題…。そんな動物たちに対し、ジュディとニックが劇場内のマナーを指導していく―。ナレーションを務めるのは、ジュディ役の上戸とニック役の森川。警察官として再びバディを組むこととなったジュディとニックのような見事なコンビネーションをナレーションでも観れる。
映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。