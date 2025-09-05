5日未明、台風15号が高知県に上陸し、県内にはきょう夕方に再接近するとみられています。

また、5日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。



台風15号は、5日午前1時ごろに高知県に上陸し午前11時時点で三重県尾鷲市付近を、1時間におよそ45キロの速さで東北東へ進んでいます。

県内では西部、伊豆で大雨警報、東部で洪水警報が発表されています。（県中部に大雨警報、富士山南西に大雨・洪水警報、遠州北に大雨警報発表…放送中に速報で伝達）

この台風により浜松市中央区で60代の女性が1人軽いけがをしました。





気象台によりますと、降り始めから午前11時までの総雨量は伊豆市天城山で240.0ミリ、富士宮市白糸で192.5ミリ、浜松市熊で177.5ミリを観測しています。県内では、5日未明から雨が強くなっています。静岡市清水区、2022年に氾濫し大きな被害が出た巴川付近では…（記者）「視界が悪くなってきた 清水駅方向の建物が、かすんで見えるようになってきました 」浜松市また、降り始めから朝5時までの総雨量が県内で一番多かった浜松市では…（記者）「雨は強弱を繰り返し降り続いています浜松市内を流れる川の水は茶色く濁っています」富士市5日、公立の小中学校が休校している富士市では…（記者）「午前7時すぎの富士市です/激しい雨が地面を打ち付けています/車も水しぶきを上げています」静岡市清水区にいる伊藤アナウンサーに現在の様子を伝えていただきます。伊藤さん！（中継）伊藤アナウンサーレポート続いて、交通情報です。JR東海によりますと、東海道新幹線で雨規制の影響により一部区間で遅れが出ています。東海道線は始発から通常通り運転しています。また、県内の高速道路では、大雨による通行止めはありません。気象台によりますと、多い所では1時間に60ミリの非常に激しい雨が予想されこれから、5日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるということです。