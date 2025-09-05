ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は５日、東京世界陸上（１３日開幕）の日本代表による公開練習が４日に会場となる国立競技場で行われ、東京２０２５世界陸上スペシャルアンバサダーを務める織田裕二、ＴＢＳ世界陸上アンバサダーの今田美桜、応援サポーターの「＆ＴＥＡＭ」のＫがサプライズ登場したことを報じた。

織田は１９９７年のアテネ大会から２０２２年オレゴン大会まで、１３大会連続で世界陸上のメインキャスターを務めるなど、長く世界陸上を見てきた。「気楽に行きましょう。地元開催だと気負っちゃいますよね。でもそんな必要ない。東京はお家から近いなくらいの気持ちで、めいっぱい楽しんで」と笑顔でエールを送った。

スタジオでは今月のマンスリーレギュラーを務める元フジテレビでフリーの中井美穂アナウンサーが出演。同局は今月１３日に開幕する「東京２０２５世界陸上」を生中継する。中井アナは９７年アテネ大会から２２年オレゴン大会まで同局で「世界陸上」のメインキャスターを織田と共に務めてきた。

織田が選手へ送った熱いエールのＶＴＲを受け中井アナは「始まってない前からこのぐらいの熱量は当然でございまして」と明かし「始まったらもっとフルパワーで織田さん節が今回も聞こえると思いますので。そこも大会と共に世界陸上の大きなポイントかなと思っております」と伝えていた。