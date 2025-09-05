TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時4分に、大雨警報（土砂災害）を朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、三芳町に発表しました。

南部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害に、5日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日夕方にかけて警戒

■川口市
□洪水警報
　5日夕方にかけて警戒

■所沢市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■蕨市
□洪水警報
　5日夕方にかけて警戒

■戸田市
□洪水警報
　5日夕方にかけて警戒

■朝霞市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

■志木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■和光市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　5日夕方

■新座市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■富士見市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■三芳町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm