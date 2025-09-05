自転車の取締りが来年4月から厳しくなるのを前に、警察庁がルールブックを公表しました。知らずにやっていた行為も反則金の対象となるかも知れません。

自転車の交通違反が厳罰化へ 反則金で「ディズニー行ける」

街中でよく見かける、自転車の“ヒヤッとする”乗り方。その取り締まりがぐっと厳しくなります。



2026年4月から導入される、自転車の交通違反への「青切符」。16歳以上を対象に、悪質な違反には、反則金の納付が通告されるようになります。





自転車の交通ルールについて、街の人は。

60代

「危険なことが多い。すり抜けたり、赤信号を守らない」

フリーランス（60代）

「“ながら運転”をしてる人が目の前に来て、こちらから気づかせて事なきをえたことは何回もある」

こうした行為について、警察庁が4日に公表したルールブックでは、反則金の額を次のように定めています。

【「青切符」反則金額】

▼スマホなどの“ながら運転”：1万2000円

▼イヤホン・傘さし・無灯火：5000円

▼並走・2人乗り：3000円

など

会社員（20代）

「“ながら運転”とかを結構やってしまっている人が多いので、そこで（反則金が）1万円を超えてしまうのは結構痛いところかなと。ディズニーとかに行けてしまう。それはちょっと気をつけたい」

学生（10代）

「一番やりがちなのはイヤホン」

「イヤホンで5000円飛ぶのは...だってリップ4本分」

交通違反が見つかった場合、基本的には現場での「指導・警告」となります。しかし、それに従わなかった場合や、“ながら運転”など、重大な事故につながるおそれが高い場合、「青切符」の対象になります。



さらに酒気帯び運転やあおり運転など、“重大な違反”には刑事罰の対象となる「赤切符」が交付されます。

スマホホルダーも要注意！何秒以上見たらアウト？

藤森祥平キャスター：

道路交通法では、運転中にスマホ等の画面を注視・操作することが禁止されています。スマホホルダーを使って、スマホを固定しながらナビを見る場合も、画面を注視・じっと見続けると違反になるということです。

小川彩佳キャスター：

どのくらいで「注視」と判断されるのですか。

藤森キャスター：

何秒以上という決まりはなく、現場の警察官の判断になるそうです。



スマホを操作したり注視したりする際は、自転車から降りるか、止まっているときに安全な場所で行うのがよいということです。

今回の切符の導入を巡っては、警察庁が実際にいろんな意見を募ったそうです。

寄せられた5926件のうち、4000件超が歩道通行の取り締まりに批判的、つまり「歩道を走らせてほしい」という意見が多くあったということです。



ただ4日に発表された「自転車ルールブック」では、「自転車も車両の仲間」「車道が原則、歩道は例外」と明記されました。

つまり自転車の歩道通行は取り締まりの対象になり得るということですが、例外もあります。

【歩道通行できるケース】

▼標識で通行可となっている場合

▼運転者が13歳未満、または70歳以上

▼交通量が多い、車道が狭いなど安全確保するための通行

東京大学 准教授 斎藤幸平さん：

自転車の歩道通行が危ないのはわかります。ただ私がいるドイツは自転車大国で、自転車道がすごく整備されています。



ルールを厳しくするのは大事ですが、それに合わせて日本も自転車のインフラを整備しないといけないと思います。車道を走るにも車がビュンビュン来て危ないし、慣れない方にとってはそれはそれで酷なのかなという気はしてしまいますね。

藤森キャスター：

まだ曖昧さも残っていますから、こういうルールがあるということを覚えておきながら、安全を心がけてほしいと思います。

小川キャスター：

事故も実際に起きていますから、警戒心を高めるというのは大事かもしれませんね。

「自転車マナー」ついて「みんなの声」は

NEWS DIGアプリでは『自転車マナー』について「みんなの声」を募集しました。

Q.最も危険だと思う自転車マナーは？



「ながらスマホ」…52.2%

「信号無視」…19.0%

「逆走」…13.3%

「歩道通行」…7.0%

「飲酒運転」…7.4%

「その他・わからない」…1.1%

※9月4日午後11時22分時点

※統計学的手法に基づく世論調査ではありません

※動画内で紹介したアンケートは5日午前8時で終了しました。

