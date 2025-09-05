【大雨警報】静岡県・熱海市、富士市に発表 5日12:56時点
気象台は、午後0時56分に、大雨警報（土砂災害）を熱海市、富士市に発表しました。また洪水警報を焼津市、下田市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を焼津市、藤枝市に発表しました。
静岡県では、5日夕方まで土砂災害に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。中部、西部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■熱海市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■伊東市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
■島田市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■富士市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■焼津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎに警戒
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■藤枝市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■下田市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎに警戒
■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 20mm
■伊豆市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 60mm
■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■牧之原市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■東伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
■河津町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 120mm
■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■松崎町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■吉田町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
■森町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒