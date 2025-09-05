新宿・歌舞伎町“コンカフェ”侵入の一部始終…シャンパン38万円相当と現金約12万円を窃盗　無職の41歳男を逮捕

東京・新宿署で9月4日、無職の男が逮捕された。男はコンセプトカフェで、シャンパン7本と現金約12万円を窃盗。防犯カメラには店に侵入し、棚から酒を持ち出す一部始終が映されていた。男は「金が必要だった」と容疑を認めているが、警視庁は他の窃盗事件との関連も調べている。

防犯カメラを“チラリ”窃盗犯が店に侵入

東京・新宿署で4日午前9時過ぎに撮影されたのは、周囲とあいさつを交わしながら出てきた男の姿だ。

男は無職の山内勇輝容疑者（41）だった。新宿・歌舞伎町のコンセプトカフェから、現金やシャンパンを盗んだ疑いが持たれている。その犯行の一部始終は、店の防犯カメラが捉えていた。

8月21日午前11時頃、山内容疑者は入口の段差につまずきながら店に侵入していた。奥に進むと、防犯カメラの方をチラリと一瞥した。山内容疑者はカギを使い、レジを開けようとしていたが、なかなか開かない様子だった。

諦めたのか、今度は冷蔵庫を物色し始め、酒瓶をひっくり返すも1本だけ取り出して他は元に戻していた。

そして、棚に飾ってあるシャンパンを店にあった袋に次々と詰め込み、両手に抱えながら持ち去った。

金に困り…シャンパン7本と現金盗む

盗まれたのはシャンパン7本で合計38万円相当と現金約12万円だった。

調べに対し、山内容疑者は、「盗んだことに間違いありません。財布をなくしてお金が必要になった」と話し、容疑を認めている。

山内容疑者は、都内の飲食店を狙った10件近くの窃盗事件についても関与をほのめかしており、警視庁が関連を調べている。

（「イット！」 9月4日放送より）