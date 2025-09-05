アドビ株式会社は、動画編集ツール「Adobe Premiere」のiPhone版を9月末に公開すると発表した。Apple App Storeで予約を受け付けている。なお、Android版は現在開発中という。

デスクトップ向けの動画編集ソフトウェアとして広く知られるAdobe Premiereを、モバイル版アプリとして再設計。シンプルなデザインにより直感的な操作を可能とし、“プロ品質の動画”をスマートフォンで簡単に制作できるとしている。

オーディオ波形を備えたマルチトラックタイムラインがデスクトップ版と同様に採用されるほか、トリミングやレイヤー操作、フレーム単位の調整、字幕の自動生成なども可能。4K HDRにも対応するという。

AIを活用した「スピーチ強調」機能を搭載。ノイズの多い環境でもクリアなナレーションが録音できる。また、テキストプロンプトと自分の声を使った「効果音生成」機能も実装しており、望み通りのタイミング、感情、抑揚を再現した効果音が作成できるとしている。

生成AIのAdobe Fireflyも搭載した。動画、画像、音声など商用利用可能なオリジナルコンテンツの生成に対応する。Adobe Stockアセットも無料で利用できる。

モバイル版で作成したプロジェクトを、デスクトップ版のPremiere Proに共有することも可能。外出先で制作を開始し、自宅で仕上げるといったワークフローの柔軟性が得られるという。

TikTok、YouTubeショート、Instagramなど主要SNSにはワンタップで書き出し可能としている。